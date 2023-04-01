З 1 квітня Міністерство охорони здоровя лише дозволило отримати додаткові рецептурні лікарські засоби за новим сервісом - електронним рецептом. Жодні нові препарати не потрапили до рецептурної групи, не змінилася ситуація щодо посилення контролю відпуску. Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Питання в тому, що ми повинні звикати до цифрових сервісів, які показують прогресивність, прозорість та спрощують життя громадянам. Є питання довоєнного періоду, коли у нас була група препаратів рецептерних, які повинні відпускатись за рецептом лікаря. Ця група препаратів не змінювалась МОЗом ні до війни, ні зараз, у період воєнного стану.

На 1 квітня 2022 року ми планували зайт из електронним рецептом за антибіотиком. Через повномасштабне вторгнення рф ми відтермінували впровадження електронного рецепту як додаткового сервісу для пацієнта.

При цьому електронний рецепт на програму "Доступні ліки" - на групу препаратів, які компенсуються за кошти держави в аптеку, а людина отримає препарат безкоштовно - діє вже більше трьох років.

У травні місяця ми прибрали рецептурний відпуск повністю на все, щоб взагалі спростити ситуацію, тому що вона була хаотична через ведення бойових дій. У серпні ми почали повністю контролювати процес в аптечній мережі, розуміти що де відбувається.

І в серпні ми запустили додатковий сервіс - електронний рецепт на антибіотики. Тобто в країні майже півроку працює електронний рецепт разом із паперовим на антибіотики і на програму "Доступні ліки".

У листопаді ми відміняємо постанову про безрецептурний відпуск наркотичних препаратів. І запускаємо додатковий сервіс електронний рецепт на них.

Весь цей час ми готували нашу базу електронну для того, щоб весь реєстр лікарських засобів рецептурних завести в цифровий формат і можна було запустити відпуск за електронним рецептом всієї групи рецептурних препаратів.

І 1 квітня 2023 року нам це вдалося. І тепер люди можуть додатково рецептурну групу препаратів отримувати за електронним рецептом.

Він спрощує всім нам життя, адже тепер можна зв'язатися з лікарем дистанційно і той має право виписати електронний рецепт.

Питання відпуску рецептурних препаратів не регулюється питанням запровадження електронного рецепта. Ми не змінили право відпуску препаратів - ми ввели додатковий сервіс, який сьогодні з'явився, це електронний рецепт.