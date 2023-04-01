Подоляк закликав країни Радбезу ООН бойкотувати засідання під головуванням рф [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Країни-члени Ради безпеки ООН мають бойкотувати протягом квітня будь-які засідання під егідою росії. Держава-терорист, яка порушує статут, має бути позбавлена присутності в ООН.
Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.
"Це не просто жарт. Це певні юридичні дії. Це не жарт, це злам глобальної системи як такої... Ми говоримо сьогодні про країну, яка порушує статтю 4 статуту ООН, ключову статтю, базову. Не може держава-член ООН починати війну без мандату ООН", - сказав Подоляк.
Радник зазначив, що росія порушує статут, і щонайменше має бути позбавлена присутності в ООН.
"Тому, мені здається, що країни-члени Радбезу мають говорити не про жарт, а бойкотувати протягом квітня будь-які засідання під егідою РФ, тобто не приходити на ці засідання... Це єдиний механізм, щоб поставити крапку в цьому нонсенсі", - наголосив Подоляк.
по темі
Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори зі словацьким колегою Ярославом Надєм. Однією з тем обговорення стала модернізація артилерії
Російські військові готуються до оборони тимчасово окупованого Криму. Про це свідчить велика кількість нових захисних споруд, побудованих від початку року
Росія заявила, що облаштовує в Білорусі сховище для тактичної ядерної зброї нібито задля безпеки Союзної держави
Україна та її партнери повинні докласти усіх зусиль для того, щоб Росія та її громадяни понесли максимальну відповідальність за свої злочини
Сьогодні, 31 березня, за підсумками Бучанського саміту було підписано декларацію про відповідальність російських окупантів за злочини в Україні