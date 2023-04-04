Кілограми вилучених психотропів та банди затриманих наркоторгівців! Ми ледь не щодня читаємо про результати їхньої роботи або бачимо по телевізору, втім, не їх. Адже їхні обличчя зазвичай залишаються за об'єктивами камер або сховані за балаклавами. Але для нашої знімальної групи вони погодилися привідкрити свою "оперативну кухню". Один день, який наша знімальна група провела із працівниками управління боротьби із наркозлочинністю.

Сергій Дубняк, начальник управління боротьби із наркозлочинністю в Івано-Франківській області:

Робочий день будь-якого працівника поліції він не нормований, і залежить у нас від оперативної ситуації, від оперативної обстановки. От може бути якесь затримання, я планував поїхати десь там в одне місце, телефонують, наприклад, працівники мої і кажуть про те, що от у нас планувалось на завтра затримання, переноситься на сьогодні. Збираємся - виїзджаємо. Робота оперативників - це робота на вулиці, робота з людьми.

Зараз будемо пробувати затримувати людей, які збувають наркотичні засоби на території міста й області. Процес такий - не завжди виходить все по плану. Ми й вчора готувалися провести сьогоднішнє затримання, але вчора не вийшло - не відбулася зустріч. Сьогодні теж не знали, коли відбудеться зустріч, але зараз ми з вами спілкувалися, і зателефонували, і ми дозволили частково побути з нами.

Чекаємо. Зараз відбувається зустріч між двома особами, де ймовірно відбудеться збут наркотичних засобів.

Сергій Дубняк, начальник управління боротьби із наркозлочинністю в Івано-Франківській області:

Такі затримання у нас відбуваються дуже часто, майже щодня.

Сергій Дубняк, начальник управління боротьби із наркозлочинністю в Івано-Франківській області:

У 90 роках чи початку 2000-х - це в переважно злочини були пов'язані із тим, що людям збували або вживали опіум, все більше ніяких наркотиків не було. Починаючи із 2007 -2008, на чорному ринку почали з'являтися синтетичні наркотики. Перед тим, як опіум вжити, його потрібно було довго виготовляти, виварювати, і був обмежений термін придатності до вживання. Тут же - це психотропні речовини: солі, альфа-ПВП - вони є тяжким наркотиком і залежність до цього засобу з'являється за першим, другим разом.

Бачимо, при поверхневому огляді наявний пакет в середині із речовиною світло-рожевого кольору.

Сергій Дубняк, начальник управління боротьби із наркозлочинністю в Івано-Франківській області:

Це амфетамін. Психотропна речовина була замаскована в будівельне відро зі шпаклівкою, замотана в пакети такі вакуумні, опущені в цю рідину. У 2022 році таких випадків було багато. Ми виявляли й шість кілограмів і два кілограми, і чотири кілограми. Ви уявіть собі, що один грам це одна доза, і, уявіть, скільки це доз не потрапило до людей.

У цьому підрозділі працюють люди, які реально перейматися цією справою. Це не випадкові люди.

Сергій Дубняк, начальник управління боротьби із наркозлочинністю в Івано-Франківській області:

Я, як керівник, можу знати, чим займається кожен із моїх працівників, а працівники, які працюють в підрозділі не завжди знають, чим займається його колега. У тому і полягає оперативна робота.

Сергій Дубняк, начальник управління боротьби із наркозлочинністю в Івано-Франківській області:

Сьогодні у мене була запланована зустріч із дружиною нашого працівника Володимира Розвадовського, який загинув в червні 2022 року під Сумами на війні, він поїхав туди добровольцем, полк "Сафарі" й загинув під час артобстрілу. Ми підтримуємо сім'ю Володі, зустрічаємось час від часу, все що треба допомагаємо.

Наталя Розвадовська, дружина загиблого оперативника:

При кожних святах приходять, подарунки дитині приносять і мені, хоча я завжди кажу: не треба. Ми самі залишилися, і нам приємно. Дуже приємно, тому що якось не забувають, хоча нашого тата вже нема.

Будь-який колектив - це сім'я. Ми 80% часу проводимо на роботі, наша власна сім'я нас рідко, коли бачать вдома, рідко коли ми з ними буваємо, і у випадку із Володею, він і так рідко бував вдома, а тепер його ніколи не буде. взагалі.