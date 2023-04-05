На Львівщині арештували нові земельні ділянки Оксани Марченко [ Редагувати ]
У середу, 4 квітня, на Львівщині арештували нові земельні ділянки дружини Медведчука Оксани Марченко. Їх вартість майже 17,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Ці наділи розташовані в одному з престижних туристичних районів Львівської області. Саме там дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу.
Відповідні земельні площі Марченко одержала внаслідок незаконної оборудки з нерухомим майном.
До протиправної діяльності причетний колишній керівник районного відділу земельних ресурсів. Протягом 2004-2010 років він вносив недостовірні відомості до звітної документації для видачі державних актів щодо права власності на землю на користь Марченко.
Наразі посадовцю вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
- ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).
по темі
Астрологи склали фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку до кінця цього року
Уряд Румунії ухвалив рішення виділити на поліпшення оборонного потенціалу України 800 тисяч доларів
Київ отримав перший транш від Міжнародного валютного фонду в 2,7 млрд доларів у рамках нової програми розширеного фінансування
1 квітня в Україні провели щорічний перерахунок пенсійних виплат для працюючих пенсіонерів
Нідерланди виділяють Україні новий пакет допомоги на суму 274 млн євро