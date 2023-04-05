У середу, 4 квітня, на Львівщині арештували нові земельні ділянки дружини Медведчука Оксани Марченко. Їх вартість майже 17,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ці наділи розташовані в одному з престижних туристичних районів Львівської області. Саме там дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу.

Відповідні земельні площі Марченко одержала внаслідок незаконної оборудки з нерухомим майном.

До протиправної діяльності причетний колишній керівник районного відділу земельних ресурсів. Протягом 2004-2010 років він вносив недостовірні відомості до звітної документації для видачі державних актів щодо права власності на землю на користь Марченко.

Наразі посадовцю вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: