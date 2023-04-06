У новому пакеті військової допомоги США, ймовірно, передадуть Україні "експериментальну зброю" для боротьби з іранськими дронами-камікадзе. Про це повідомляє видання Defence One з посиланням на представників державної підрядної компанії SAIC.

У номенклатурі озброєння, опублікованого Пентагоном, згадується зокрема 10 мобільних ракетних мобільних комплексів C-UAS з лазерним наведенням (10 mobile c-UAS laser-guided rocket systems).

За даними журналістів, на початку січня армія США нібито проводила конкурс, метою якого було знайти "ефективну систему для боротьби" з Shahed-136. Компанія SAIC брала участь у конкурсі, тож тепер відправляє ЗСУ 10 одиниць своєї продукції. Йдеться, ймовірно, про антидронові системи C-UAS Titan.

За словами представника компанії, у січневих випробуваннях SAIC використала ракети BAE APKWS з лазерним наведенням, які досягли 100% влучення.

За словами віцепрезидента армійського бізнес-підрозділу SAIC Грега Фортьє, за ціною менше $30 000 за штуку ці ракети дешевші, ніж більші українські ракети ППО.

Система також включає кулеметну установку M240 і систему радіоелектронної боротьби, яка може взяти під контроль комерційний безпілотник, у тому числі будь-який дрон марки DJI.

За словами представника SAIC, їхня система виявила безпілотник на відстані понад 9,6 км і вразила його на відстані 5,8 км, що набагато більше, ніж потрібно армії на відстані 2 км.

Фортьє сказав, що продукція SAIC та Invariant показала найкращі результати під час випробувань.