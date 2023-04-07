Людям з інвалідністю важко знайти роботу: як вирішують цю проблему в Дніпрі [ Редагувати ]
В Україні відкрито 75 тисяч нових вакансій, а ринок праці продовжує демонструвати позитивну динаміку. Наприклад, у березні кількість наявних вакансій, порівняно з лютим, зросла на 14%.
Проте є категорія населення, для якої навіть попри це пожвавлення непросто знайти роботу. Мова про людей з інвалідністю. Продовжить Олена Мендалюк.
Тетяна з дитинства має вади слуху. Каже, в неї це родинне - батьки глухонімі. Та попри все - дівчина вивчилася і працювала спершу швачкою, потім була контролером відділу на підприємстві. Кілька років тому кардинально змінила фах - пройшла навчання на бухгалтера.
Тетяна Тимценко, головний бухгалтер Дніпропетровської обласної організації УТОГ:
Робота була цікавою і заробітна плата більша, ніж на підприємстві.
Зараз Тетяна працює головним бухгалтером в обласному товаристві глухих. Має досвід більш як 5 років, втім вести рахунки на іншому підприємстві, каже, навряд чи зможе.
Тетяна Тимценко, головний бухгалтер Дніпропетровської обласної організації УТОГ:
Серед тих, у кого немає проблем зі слухом, мені важко. Обсяг роботи більший, ніж тут. І закони з бухгалтерського обліку щомісяця змінюються. Я підписана на бухгалтерські журнали і новини читаю там, вивчаю нові закони. Але все одно мені важко наздоганяти зміни.
Сьогодні в Дніпропетровському обласному товаристві глухих лише офіційно зареєстровано майже 3 тисячі людей із вадами слуху. Більшість працездатного віку. Але знайти роботу вдається не всім.
Ірина Троян, голова Дніпропетровської обласної організації УТОГ:
Не всі хочуть працювати з глухими. Людина не чує, це проблема, не хочуть із проблемними працювати. Зараз більше на роботу беруть переселенців.
Людей із вадами беруть працювати до закладів швидкого харчування, торговельних мереж і супермаркетів, розповідають у товаристві глухих. Втім пропозицій менше, ніж охочих працювати. З півсотні людей вдалося влаштувати на роботу лише 20.
Лариса Шостак, інструктор-методист Дніпропетровської обласної організації УТОГ:
Не всі працевлаштовуються, далеко не всі. Багатьом відмовляють, багатьом розташування не підходить. Люди просять якесь підприємство, щоб вони могли сидіти й робити пакувальниками. Цього нам не вистачає, не вистачає саме виробництва.
Більш як сотня людей з інвалідністю працює у комунальній сфері Дніпра - розповідають в інспекції з питань праці. Вакантні посади пропонує і бізнес.
Тетяна Янушкевич, начальник інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради:
Розглядаючи питання працевлаштування людей з інвалідністю треба розуміти, що є певні привілеї, вони стосуються сфери оподаткування. Якщо ти береш людину з інвалідністю на певний час є пільга щодо виплати ЄСВ.
Чиновники зазначають: у Дніпрі людей з інвалідністю працевлаштовують у торговельній, банківській сферах, на комунальних та промислових підприємствах. Але війна вносить свої корективи. Через російську агресію більшає тих, хто втрачає слух, зір чи кінцівки. А відтак кількість людей з інвалідністю, яким потрібна робота збільшується.
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