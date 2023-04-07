У Київській області лунатимуть вибухи: що відомо [ Редагувати ]
Жителів Бориспільського району, Київської області, попередили про роботу піротехнічних служб. Про це повідомляється у Telegram-каналі Київської ОВА.
У районі буде проходити ліквідація вибухівки. Через це місцеві жителі можуть чути вибухів.
Українців закликають зберігати спокій, а під час тривоги перебувати в укриттях.
За даними керівника поліції Київської області Андрій Нєбитова, у Бориспільському районі, неподалік села Вороньки, було виявлено залишки ворожого безпілотника.
Поблизу села Вороньків щойно знайшли залишки нерозірваної бойової частини ворожого безпілотника, збитого раніше. Працівниками вибухотехнічної служби Київщини буде виконане кероване знищення боєприпасу.
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