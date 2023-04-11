Три вихідних і чотири робочих: в Іспанії стартував експеримент [ Редагувати ]
В Іспанії, у Валенсії, стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем і додатковим вихідним у понеділок. Про це повідомляє Valencia Plaza.
Пілотний проєкт із введенням чотириденного робочого тижня у Валенсії триватиме до 7 травня. У міській раді зазначили, що мета - дізнатися вплив 32-годинного робочого тижня на "громадянські аспекти" містян, а не бізнес та фінанси.
Ми працюємо над речами, які приносять безпосередню користь людям, багато з них стосуються організаційних питань, організації суспільства.
Завдяки експерименту Валенсія стає першим містом у світі, яке реалізує проєкт із 32-годинним робочим тижнем, йдеться у повідомленні.
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