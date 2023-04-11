На сьогодні в Україні діє кілька урядових програм підтримки бізнесу, які дають підприємцям доступ до державного фінансування. Це грантові програми "єРобота", "5-7-9", та гранти на переробку. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Саме програма "єРобота" дає можливість українському маленькому підприємцю отримати фінансування у вигляді грантових коштів для того, щоб започаткувати або розширити власну справу. І вимогою від держави є власне створення робочих місць - щонайменше 1-2, якщо ми кажемо про 250 тисяч гривень. І ці грантові кошти вони повертаються у вигляді сплати податків і зборів. Тобто для нас важливо, щоб ми цією програмою з одного боку давали доступ до фінансування, а з іншого стимулювати створення робочих місць. Якщо ви подивитеся на структуру отриманих кредитів, здебільшого це сільське господарство, це торгівля. Сільське господарство це цілком зрозуміло, тому що у нас вже друга посівна під час великої війни, і нам дуже важливо, щоб у цьому році ми зібрали врожай щонайменше 65 млн тонн зернових і олійних культур. Торік це було 70 млн т. Тому здебільшого зараз фокус на аграріїв.

Торік, коли в Україні стартувала програма "єРобота", було надано 3300 кредитів - грантових коштів. У цьому році мета Мінекономіки - 10 000 грантів

З вчорашнього дня (10 квітня - ред.) у нас стартувала програма грантова "єРобота" з акцентом на ветеранів, які теж можуть скористатися цією програмою і отримати до 250 тисяч гривень, де єдина вимога це створення - 1-2 робочих місяць. До 500 тисяч гривень - цю програму можуть отримати один з подружжя ветеранів. І до 30 млн гривень - коли мова йде про існуючого фізичного особу-підприємця, який функціонує щонайменше три роки. І вимогою є працевлаштування щонайменше чотирьох людей. Це модифікація нашої грантової програми, яка показала свою високу ефективність торік і має запит від українських маленьких підприємців, які під час війни хочуть розвиватися. У нас є прекрасні приклади минулого року, коли були взяти гранти і направлені на пошиття, наприклад, військового жіночого одягу, або на розширення кав'ярень, або на започаткування невеликих підприємств з елементами деревообробки. Все що пов'язано з обробкою у нас взагалі має бути нова економічна стратегія України.

Подати заявку на "єРоботу" можна через "Дію", яка синхронізована з бізнес-реєстрами.