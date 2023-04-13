На ринку праці в Україні спостерігається динамічне зростання. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив співзасновник та керівник сайту Work.ua Артур Міхно.

"Відбувається не просто пожвавлення, а найдинамічніше зростання за весь рік війни. Те, що ми спостерігаємо протягом останнього року, продовжилось і в січні місяці. Є невеличке падіння завжди. Була така підвішана історія з енергетикою Але вже з ругого тижня січня ми бачимо прекрасне зростання. За три місяці ринок праці додав 25%. З приблизно 50 тисяч зараз зросла кількість до 75", - заявив Міхно.

Він додав: "Частина України все ще є окупованою і ми розуміємо, що там ще вакансій з'являтись не може, то фактично можна сказати, що ринок зараз повернув 80-85% довоєнного стану. Це просто фантастична новина. Чекати такого від економіки країни, яка знаходиться у стані війни... Ну я думаю весь світ би не міг, але Україна це робить. Ми йдемо вперед".