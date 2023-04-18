Стара техніка працює на перемогу: чим уже вдалось допомогти волонтерам з Черкас (відео) [ Редагувати ]
Стара техніка, яку звикли викидати, теж може працювати на перемогу. У Черкасах волонтери просять містян приносити непотрібні комп'ютери, планшети, мобільні телефони. Усе це сортують, за можливості ремонтують або розбирають і продають. А виручені гроші конвертують у допомогу нашим бійцям. До процесу переробки залучили студентів і школярів. Чим уже вдалося допомогти фронту?
Третьокурсниця Вікторія зосереджено розбирає корпус старого ноутбука. Найважче, каже дівчина, знайти всі гвинтики кріплень.
Вікторія Чорнодобравська, студентка:
Розбираю ноутбуки, бо це є спосіб волонтерства, якась допомога, яку я можу організувати, я не можу ремонтувати, але можу скоротити час і займатись роботою, яку виконую.
На розбір одного ноутбука може піти кілька годин. Але свого часу молоді не шкода. Та у й навчанні така практика згодиться.
Богдан Яковлєв, студент:
Є досвід розборки й не так боїшся щось зламати. Знімаємо материнську плату, яка завжди йде на переробку, приводи DVD теж на переробку, з потрібного ще оперативка і жорсткий диск - вони можуть піти на інші ноутбуки.
Ініціатором проєкту зі збору старої техніки став викладач одного із черкаських вишів Григорій Заспа. Чоловік каже: те, що більшість користувачів вважає за непотріб, може згодитися на добру справу.
Григорій Заспа, доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Черкаського державного технологічного університету:
Стара техніка, можливо, в такому вигляді, в якому принесли, вона дійсно нікому не потрібна, але коли ми перекомплектовуємо, то робимо такі речі, які можуть військовим згодитись. І ще ми намагаємось усе робити таким чином, щоб дбати про навколишнє середовище, ми ні в якому разі не викидаємо акумулятори на смітник.
За місяць після оголошення збору містяни принесли вже сотню комп'ютерів, майже стільки ж ноутбуків, а от телефони вимірюють не одиницями, а кілограмами - їх назбиралося вже пів центнера.
Усе, що не можна відремонтувати, здають на брухт чи переробку. Завдяки вирученим коштам вже вдалось закрити частину збору на дрони та бус для наших захисників. А десяток відновлених комп'ютерів передали у військові частини.
Володимир Рябошлик, військовослужбовець Збройних сил України:
Робота комп'ютерів у військових частинах не складна, тому такі комп'ютери добре підходять для цієї потреби. Бувають і втрати, і що завгодно, комп'ютери постійно потрібні.
Нині у Черкасах діє сім пунктів, де збирають стару техніку - це університет, кілька шкіл та волонтерський центр. І до розбору і сортування, крім студентів та співробітників університету, долучилися черкаські школярі та пенсіонери.
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