Стара техніка, яку звикли викидати, теж може працювати на перемогу. У Черкасах волонтери просять містян приносити непотрібні комп'ютери, планшети, мобільні телефони. Усе це сортують, за можливості ремонтують або розбирають і продають. А виручені гроші конвертують у допомогу нашим бійцям. До процесу переробки залучили студентів і школярів. Чим уже вдалося допомогти фронту?

Третьокурсниця Вікторія зосереджено розбирає корпус старого ноутбука. Найважче, каже дівчина, знайти всі гвинтики кріплень.

Вікторія Чорнодобравська, студентка:

Розбираю ноутбуки, бо це є спосіб волонтерства, якась допомога, яку я можу організувати, я не можу ремонтувати, але можу скоротити час і займатись роботою, яку виконую.

На розбір одного ноутбука може піти кілька годин. Але свого часу молоді не шкода. Та у й навчанні така практика згодиться.

Богдан Яковлєв, студент:

Є досвід розборки й не так боїшся щось зламати. Знімаємо материнську плату, яка завжди йде на переробку, приводи DVD теж на переробку, з потрібного ще оперативка і жорсткий диск - вони можуть піти на інші ноутбуки.

Ініціатором проєкту зі збору старої техніки став викладач одного із черкаських вишів Григорій Заспа. Чоловік каже: те, що більшість користувачів вважає за непотріб, може згодитися на добру справу.

Григорій Заспа, доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Черкаського державного технологічного університету:

Стара техніка, можливо, в такому вигляді, в якому принесли, вона дійсно нікому не потрібна, але коли ми перекомплектовуємо, то робимо такі речі, які можуть військовим згодитись. І ще ми намагаємось усе робити таким чином, щоб дбати про навколишнє середовище, ми ні в якому разі не викидаємо акумулятори на смітник.

За місяць після оголошення збору містяни принесли вже сотню комп'ютерів, майже стільки ж ноутбуків, а от телефони вимірюють не одиницями, а кілограмами - їх назбиралося вже пів центнера.

Усе, що не можна відремонтувати, здають на брухт чи переробку. Завдяки вирученим коштам вже вдалось закрити частину збору на дрони та бус для наших захисників. А десяток відновлених комп'ютерів передали у військові частини.

Володимир Рябошлик, військовослужбовець Збройних сил України:

Робота комп'ютерів у військових частинах не складна, тому такі комп'ютери добре підходять для цієї потреби. Бувають і втрати, і що завгодно, комп'ютери постійно потрібні.

Нині у Черкасах діє сім пунктів, де збирають стару техніку - це університет, кілька шкіл та волонтерський центр. І до розбору і сортування, крім студентів та співробітників університету, долучилися черкаські школярі та пенсіонери.