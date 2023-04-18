Уранова залежність. Німеччина пропонує нарешті запровадити санкції проти російського атомного сектору. І заборонити країнам ЄС закуповувати ядерне паливо в росії. Чому тільки зараз? І які країни Євросоюзу залежать від поставок із москви? Тетяна Логунова розкаже.

Газ, вугілля, нафта вже під санкціями. А ядерне паливо ще ні. Німеччина хоче виправити цю прогалину і запровадити обмеження проти атомної промисловості росії. Відповідну пропозицію озвучив віцеканцлер і міністр економіки країни Роберт Габек, який нещодавно відвідав Україну. Політик заявив: українські партнери не розуміють, чому росія спокійно продає уран у країни Євросоюзу і заробляє на цьому чималі гроші. Не розуміє цього і Габек.

Тож політик пропонує запровадити санкції проти атомного сектору країни-агресорки на рівні ЄС. І прописати їх у наступному, вже одинадцятому санкційному пакеті, який розробляють у Брюсселі. Дати, наприклад, країнам, які закуповують російський уран для своїх атомних електростанцій час, щоб переорієнтуватися на нових постачальників. А після завершення перехідного періоду заборонити його придбання.

Залежність країн Євросоюзу від ядерного палива із росії досить значна. Передусім, це стосується країн Східної Європи. 16 реакторів у Чехії, Словаччині, Угорщині та Болгарії повністю, тобто на 100 відсотків, орієнтовані на поставки із росії. Винятково на російському урані працюють і два фінські реактори. За підрахунками експертів, щорічно москва заробляє на поставках урану в країни ЄС майже пів мільярда євро.

Уран у росії купувала і Німеччина. Утім, тепер ядерне паливо країні вже ні до чого. Цими вихідними німці завершили атомну еру, закривши три останні АЕС. Утім, деякі політики вже закликають переглянути це рішення. Один із них - баварський прем'єр і лідер Християнсько-Соціального Союзу Маркус Зедер. Він вимагає від уряду змінити закон про атомну енергетику і дозволити Баварії знову запустити закриту кілька днів тому атомну електростанцію. Мовляв, нехай працює, поки Німеччина остаточно не переорієнтується на зелену енергетику. Тобто, ще кілька років.

Маркус Зьодер, прем'єр Баварії:

Усе керівництво нашої партії вважає, що виведення з експлуатації атомних електростанцій є помилкою, яка нашкодить Німеччині. Це рішення ухвалили, попри волю більшості населення країни.

Чи запровадить ЄС обмеження щодо російської атомної галузі, і як вони виглядатимуть, поки невідомо. За даними ЗМІ, одинадцятий пакет санкцій зараз на стадії узгодження. Він буде спрямований передусім на боротьбу зі спробами обійти запроваджені раніше рестрикції. Тобто, будуть покарані фізичні та юридичні особи, які допомагають росії обходити обмежувальні заходи.

Тим часом за російську атомку взялася і "Велика Сімка". П'ять країн клубу - Британія, США, Канада, Японія та Франція - вирішили витіснити росію з ринку ядерної енергетики. Про таке профільні міністри цих держав домовилися на полях зустрічі у японському місті Саппоро. Мета - позбавити путіна ще одного джерело фінансування війни проти України.