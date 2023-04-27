Реальні виплати за торговців наркотиками та чіткий план боротьби з незаконним розповсюдженням — обіцяє бізнесмен Єгор Левченко. Саме він стоїть за гучною акцією "Спіймай баригу — отримай кеш". Акція стартує — першого травня вся система починає працювати.

Про те, кому платитиме гроші і як планує перемогти наркобізнес в Україні, Левченко розповів в інтерв’ю блогеру Стасу Домбровському.

Ні до політики, ні до влади жодного стосунку не має — заявив в інтерв’ю Єгор Левченко. Наразі він займається бізнесом за кордоном і маємо можливість фінансувати проєкти для України.

"Я не маю стосунку до політики чи влади як такої. Я, до речі, раніше розповідав про свій бізнес, він зосереджений суто в IT сфері. Це мережа компаній у різних країнах. Ми займаємося лідогенерацією — якщо простою мовою, залученням клієнтів для наших клієнтів. Залучаємо трафік на найрізноманітніші сайти, в основному — ставки та казино. Також ми займаємося арбітражем трафіку — для маленьких компаній з лідогенерації ми працюємо "фільтром" — перепродуємо для клієнтів згенерований ними трафік. Ну і так далі" — розповів Левченко у своєму першому розгорнутому інтерв’ю.

Кілька місяців, поки анонс акції "Злови баригу" гримів по всій країні, її ініціатор і головний спонсор залишався в тіні. Сьогодні Єгор Левченко заявляє — фінансувати її готовий стільки, скільки знадобиться. І доти, доки не збільшаться хоча б удвічі показники Департаменту боротьби з наркотиками.

"Не буду кривити душею, роблю це і для країни, і для себе. Мені набридло слухати, що я маю стосунок до сфери наркоторгівлі. Цією акцією я хочу показати, що готовий не просто спростувати цю маячню, а й викорінити цю чуму. І так, я готовий застосовувати такі радикальні та дороговартісні заходи — як акція "спіймай баригу" — розповів Левченко Стасу Домбровському. Бізнесмен запевняє — жодного ліміту коштів, які він готовий вкласти в акцію, немає. І тут же розкрив подробиці того, як працюватиме вся схема.

Акція стартує вже першого травня. Учасники зможуть заробити і грати в так звану "рулетку". Тисячу доларів отримає той, завдяки кому вдасться зловити закладника або торговця, у якого поліція виявить у нього наркотики "в особливо великих розмірах".

Що меншою виявиться вилучена вага, то меншими будуть виплати. Наступна сходинка — п’ятсот доларів і за ще дрібнішу вагу — двісті доларів. Таблицю того, що за законом вважається "великими" та "особливо великими" розмірами Левченко вже розмістив на сайті.

Гроші виплачуватимуть у гривнях, за курсом НБУ на момент затримання. Для цього будь-кому достатньо прийти в найближчий відділ поліції та написати заяву на закладника або торговця, якого він виявив. Організаторам акції після цього потрібно надати копію заяви, відеозапис моменту її написання в поліції, витяг з ЄРДР про порушення кримінального провадження.

Щойно закладника візьмуть, розповідає Левченко, учасник одразу отримає гроші від Фонду.

Нажитися за допомогою фейків не вдасться, попередив бізнесмен. Штат юристів буде чітко перевіряти всю інформацію.

Окремі умови для тих, хто готовий здати лабораторію з виробництва наркотиків. Під прицілом організаторів "Спіймай баригу" — великі лабораторії, які виробляють від десяти та більше кілограм заборонених речовин. В інтерв’ю Домбровському меценат обіцяє десять тисяч доларів за лабораторію, яка виготовляє від десяти до тридцяти кілограмів наркотиків. За об’єми від тридцяти та вище кілограм — платитимуть двадцять п’ять тисяч доларів.

Брати участь в акції Єгор Левченко запросив і поліцейських. Неофіційно це зробити вони можуть через знайомих, каже Левченко. Але основної уваги він усе ж таки чекає від керівництва поліції та великих міст. Усі дії учасників та організаторів будуть виключно в рамках закону, заявив меценат. Працювати організатори акції "Злови баригу готові під цілодобовим наглядом правоохоронців.

При цьому, сам Левченко впевнений: його досвід та ідеї можуть насправді не тільки допомогти в боротьбі з розповсюдженням небезпечних препаратів, а й насправді звести торгівлю до мінімуму.

"Упевнений, що чиновники й керівництво Нацполіції, ДБН помітять нашу акцію і зрозуміють, що тут немає ніякого ні шахрайства, ні шахрайства. Хотілося б, щоб вони почали з нами співпрацювати. У мене є конкретні ідеї, якщо їх реалізувати в комплекс, з нашою акцією, з роботою поліції, то за досить короткий час можна було б якщо не викорінити повністю, то завдати серйозного удару і по торгівлі, і по виробництву. Це можливо, я знаю, як це зробити", — сказав він.