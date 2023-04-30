У Києві продовжує підвищуватися рівень води: де найбільша небезпека [ Редагувати ]
У Києві за останню добу знову підвищився рівень води у Дніпрі. Через "велику воду" затопленими залишаються райони на лівому березі столиці.
Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації у своєму офіційному Telegram-каналі.
Станом на ранок у столиці біля мосту "Метро" рівень води піднявся і становить 9296 см. В Києві оголошено І (жовтий) рівень небезпечності.
"Коливання рівня води останніми днями має незначну амплітуду - в порівнянні з попередньою добою рівень водопілля в межах столиці збільшився на 5 см. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається – І (жовтий). На даний момент по місту Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. До критичного рівню води ще понад 1 м", - зазначили в КМВА.
Поряд з цим, в адміністрації міста додали, що продовжується підтоплення заплави шаром близько понад 25 см. Йдеться про острови у парку "Муромець", "Гідропарк", на Трухановому остріві, у Галерній затоці, у Корчуватому, затоплено деякі приватні ділянки в районі Осокорків.
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