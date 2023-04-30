З Кізомиса в Херсонській області евакуювали всіх дітей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

З Кізомиса евакуювали всіх дітей! Спільними зусиллями Херсонської ОВА, поліцейських та волонтерів БФ "«Добра справа" доставили в безпечне місце останні дві родини з дітьми. Багато батьків довелось вмовляти не наражати своїх дітей на небезпеку та не залишатися на лінію вогню.

росіяни накривають Кізомис щільним вогнем щоденно. Сьогодні знову постраждали житлові будинки та, на щастя, дітей встигли вивезти.