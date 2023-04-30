З Кізомиса на Херсонщині евакуювали всіх дітей [ Редагувати ]
З Кізомиса в Херсонській області евакуювали всіх дітей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
З Кізомиса евакуювали всіх дітей! Спільними зусиллями Херсонської ОВА, поліцейських та волонтерів БФ "«Добра справа" доставили в безпечне місце останні дві родини з дітьми. Багато батьків довелось вмовляти не наражати своїх дітей на небезпеку та не залишатися на лінію вогню.
росіяни накривають Кізомис щільним вогнем щоденно. Сьогодні знову постраждали житлові будинки та, на щастя, дітей встигли вивезти.
Очільник Херсонщини запевнив, шо родини отримали безкоштовне тимчасове житло та харчування і знаходяться в безпеці.
Він закликав евакуюватися мешканців населених пунктів, які постійно атакує ворог.
Кізомис - селище на березі Дніпровського лиману в Білозерській селищній громаді. Білозерська військова адміністрація повідомила вранці 30 квітня, що російські окупанти вже котрий день обстрілюють громаду.
Лише в п'ятницю пошкодження отримали майже 100 будинків. Майже 200 мешканців села Кізомис були евакуйовані, зокрема, 60 дітей.
27 квітня з Кізомиса евакуювали 14 дітей з родинами, у селі лишалося 13 дітей.
29 квiтня голова Херсонської ОВА доручив розробити шляхи евакуації на тлі посилення ворожих обстрілів.
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