Якими темпами йде розмінування українських земель [ Редагувати ]
У вівторок, 2 квітня, в ефірі "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступник міністра аграрної політики та продовольства України Денис Башлик розповів про те, якими темпами іде процес розмінування.
На сьогодні урядом складено план пріоритетності розмінування, в який включені три категорії земель. Перше це ті землі, на яких є багаторічні насадження, овочеві та баштанні культури, другий - це рілля, третє - несільськогосподарські землі. Так ось, якщо брати першу категорію найпріоритетніших земель - на сьогодні обстежено приблизно 70 тисяч гектар сільськогосподарської землі.
"Тобто процес відбувається не так швидко, як хотілося б. Але це все обумовлено обмеженими ресурсами", - додав він.
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