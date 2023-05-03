Росіяни авіабомбами атакували Кізомис Херсонської області: є руйнування [ Редагувати ]
У середу, 3 травня, російські війська керованими авіабомбами атакували село Кізомис у Херсонській області.
Про це повідомляє в Telegram Херсонська ОВА.
"Російська авіація атакувала Кізомис Білозерської громади. Ворог випустив по населеному пункту три керовані авіабомби", - йдеться в повідомленні.
Через атаку вщент зруйновано три житлові будинки та пошкоджено газопровід, обійшлося без постраждалих.
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