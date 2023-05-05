Удар по Краматорську 29 квітня: у лікарні померла поранена дівчинка [ Редагувати ]
У лікарні померла дівчинка, яка була поранена внаслідок удару росіян по Краматорську Донецької області. Мова йде про атаку 29 квітня.
Про це повідомляється у Facebook мера міста Олександра Гончаренка.
Дівчинка, яка була поранена в наслідок російського удару по Краматорську 29 квітня, померла у лікарні.
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