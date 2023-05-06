Ігри нескорених - це, перш за все, про перемогу над собою, своїм болем. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

"Цього року ми дотримувались заходів безпеки, тому обрали саме Львів. У Львові є достатньо локацій, де можна проводити змагання із різних видів спорту. Це були фантастичні 2 дні, де більше 220 людей змагались у різних видах спорту. Цей дух змагальності весь час був присутній. Це неймовірні емоції бачити, як наші поранені військові хлопці та дівчата відновлюються у спортивній реабілітації. Ігри нескорених - це, перш за все, про перемогу над собою, своїм болем", - зазначила Лапутіна.

Вона додала: "Ми сподіваємось, що наша збірна гідно представить Україну і це дозволить ще на один крок наблизитись до нашої військової перемоги".