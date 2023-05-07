Російський актор Олександр Тютрюмов помер на 65-му році життя. Про це повідомила його дочка Ганна.

Он ничем не болел, ощутил резкую боль просто, и... не смогли спасти.

За її словами, він помер сьогодні вранці, 7 травня, у Санкт-Петербурзі.

Олександр Тютрюмов з 1995 року працював на "Ленфільмі". Знявся у понад 40 фільмах та серіалах, у тому числі в "Вулицях розбитих ліхтарів", "Хочу до в'язниці", "Кроті".

Прославився ролями підполковника міліції Сергія Єгорова у серіалі "Убивча сила" та Кості Моргана в "Агенті національної безпеки". Заслужений артист російської федерації.