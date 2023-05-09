"Броньований снайпер". Так називають на фронті цю установку. Легка, маневрена самохідна гармата "Гвоздика" - розробка ще радянських часів. Проте і зараз - в руках українських артилеристів - доводить свою ефективність.

Кадри роботи гаубиці на передовій - у наступному сюжеті, підготовленому спільно з кореспондентами Військового телебачення.

Ця "Гвоздика" побувала на найгарячіших ділянках фронту. Українські артилеристи кажуть - залізна квітка має безліч переваг.

Микита, військовослужбовець Збройних сил України:

Вона рєзка, то єсть швидка, ми можем приїхати на позицію, відстрілятися і втекти. Ну, взяти, наприклад, аналог трохи більшого калібру 2С3, вони мають майже однакову швидкість, 60 км по прямій, але ми швидше розганяємось, ми ловче. Як букашки.

Така "букашка" у чомусь краща навіть за реактивні системи залпового вогню, розповідає військовослужбовець із позивним "Храм". Він боронить Україну з 2014-го року. Працював із багатьма видами озброєння, тож має з чим порівняти.

Позивний "Храм", військовослужбовець Збройних сил України:

"Гради", РСЗВ, - вони маневрені і масштабні. А "Гвоздика" вона точніша. Вона йде як снайпер. Якщо РСЗВ накриває масштаб, то вона точна і влучна.

Наші співрозмовники розповідають - під час виконання бойових завдань "Гвоздика" ніколи не підводила. А тому, жартують, ставляться до САУ - як до коханої жінки!

Микита:

Я її називаю малишка і цьомаю її кожен раз, як ми стріляєм, щоб вона попадала.

Втім робота з гаубицею потребує чіткості та злагодженості команди.

Микита, військовослужбовець Збройних сил України:

Ота бусоль, що там стоїть - це така штука на тринозі, в котрої є така лінза, через котру в мене бусоліст бачить мою штучку, якою я навожусь, вона називається панорама. Командиру по радєйці приходить команда, наприклад "кутомір 80 приціл 400" я у себе виставляю 80-400 і поворотом башні наводжуся точно в бусоль, і тоді я зорієнтований. Виставляю свої показники там різні.

Позивний "Татарин", військовослужбовець Збройних сил України:

Командир с наводчиком наводятся, дают добро на выстрел. Я заряджают кабачок потом заряд и - подарок готов.

Нашу розмову треба перервати - артилеристи отримали бойове завдання.

Євгенія Гордієнко, кореспондентка Військового телебачення України:

Робота хлопців триває цілодобово, і навіть приїзд журналістів не став приводом перепочивати. Вже зараз вони побігли на позиції, щоб здійснити постріл по вказаних цілях.

Удар виявився влучним - про це артилеристам повідомляють розвідники.

- Єєєє, молодці, щось горить б**ть. По ходу по міномьоту попало. - Добре!

Позивний "Храм", військовослужбовець Збройних сил України: