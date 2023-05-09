Легка та маневрена самохідна гармата "Гвоздика" доводить свою ефективність на фронті [ Редагувати ]
"Броньований снайпер". Так називають на фронті цю установку. Легка, маневрена самохідна гармата "Гвоздика" - розробка ще радянських часів. Проте і зараз - в руках українських артилеристів - доводить свою ефективність.
Кадри роботи гаубиці на передовій - у наступному сюжеті, підготовленому спільно з кореспондентами Військового телебачення.
Ця "Гвоздика" побувала на найгарячіших ділянках фронту. Українські артилеристи кажуть - залізна квітка має безліч переваг.
Микита, військовослужбовець Збройних сил України:
Вона рєзка, то єсть швидка, ми можем приїхати на позицію, відстрілятися і втекти. Ну, взяти, наприклад, аналог трохи більшого калібру 2С3, вони мають майже однакову швидкість, 60 км по прямій, але ми швидше розганяємось, ми ловче. Як букашки.
Така "букашка" у чомусь краща навіть за реактивні системи залпового вогню, розповідає військовослужбовець із позивним "Храм". Він боронить Україну з 2014-го року. Працював із багатьма видами озброєння, тож має з чим порівняти.
Позивний "Храм", військовослужбовець Збройних сил України:
"Гради", РСЗВ, - вони маневрені і масштабні. А "Гвоздика" вона точніша. Вона йде як снайпер. Якщо РСЗВ накриває масштаб, то вона точна і влучна.
Наші співрозмовники розповідають - під час виконання бойових завдань "Гвоздика" ніколи не підводила. А тому, жартують, ставляться до САУ - як до коханої жінки!
Микита:
Я її називаю малишка і цьомаю її кожен раз, як ми стріляєм, щоб вона попадала.
Втім робота з гаубицею потребує чіткості та злагодженості команди.
Микита, військовослужбовець Збройних сил України:
Ота бусоль, що там стоїть - це така штука на тринозі, в котрої є така лінза, через котру в мене бусоліст бачить мою штучку, якою я навожусь, вона називається панорама. Командиру по радєйці приходить команда, наприклад "кутомір 80 приціл 400" я у себе виставляю 80-400 і поворотом башні наводжуся точно в бусоль, і тоді я зорієнтований. Виставляю свої показники там різні.
Позивний "Татарин", військовослужбовець Збройних сил України:
Командир с наводчиком наводятся, дают добро на выстрел. Я заряджают кабачок потом заряд и - подарок готов.
Нашу розмову треба перервати - артилеристи отримали бойове завдання.
Євгенія Гордієнко, кореспондентка Військового телебачення України:
Робота хлопців триває цілодобово, і навіть приїзд журналістів не став приводом перепочивати. Вже зараз вони побігли на позиції, щоб здійснити постріл по вказаних цілях.
Удар виявився влучним - про це артилеристам повідомляють розвідники.
- Єєєє, молодці, щось горить б**ть. По ходу по міномьоту попало. - Добре!
Позивний "Храм", військовослужбовець Збройних сил України:
Ми за сутки, здєсь як стояли, прикривали Бахмут, то за сутки відправляли від 40 до 30 кабанчиків в їхню сторону. Перемога за нами. Все буде Україна!
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