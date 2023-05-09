Де і коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ намагаються вгадати західні аналітики. Водночас, експерти воліють не надто поширювати свої припущення, аби не допомогати плануванню окупантів. Як Захід стежить за розгортанням подій на фронті та в тилу розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Інформації про наступну масштабну атаку України надзвичайно мало. Невідомо ані коли, ані в якій ділянці фронту вдарять наші Збройні сили. І ця загадковість викликає ще більший інтерес не лише у західних аналітиків, але й пересічних британців.

Лише подивіться, у випусках новин детально стежать за прогнозом погоди в Україні на наступні кілька тижнів, щоби зрозуміти, коли земля підсохне достатньо для контрнаступу. А глядачам пояснюють, як з поведінки росіян зрозуміти, до чого вони готуються.

Майкл Кларк, професор, військовий аналітик:

Росіяни насправді трохи відступили, бо раніше тисли чи не по всій лінії фронту, це близько тисячі кілометрів. Але вони припинили натиск усюди, крім Бахмуту, це зовсім інша історія. Зараз вони окопуються, особливо на півдні. Бо очевидно, що саме тут - на території від Запоріжжя до Криму - вони очікують атаку. І лінія захисту від Запоріжжя до Мелітополя дуже щільна, дуже потужна. І навіть виглядає, що вони готові відвести трохи військ від Херсону, бо не хочуть, щоби їх там відрізали. Отже, з російської поведінки видно, що вони чекають українців на півдні, але українці точно захочуть їх здивувати, здивувати нас всіх і, можливо, ми побачимо якісь відволікаючі операції, перед тим, як зрозуміємо, як розгортатиметься контрнаступ.

Плани щодо наступу Київ приховує не лише від загальної публіки, але й від країн-партнерів, каже видання Politico з посиланням на власні джерела. Щоби не допустити витоку інформації та не зірвати важливу операцію. І навіть серед українських чиновників лише одиниці достеменно знають, чого чекати. Тим часом, тиск росіян на Бахмут не зменшується, навіть попри всі скарги засновника ПВК Вагнер на недостатню кількість боєприпасів.

Шон Белл, військовий аналітик, віце-маршал авіації у відставці:

Вуличні бої, іншими словами - боротьба від вулиці до вулиці - це надзвичайно важко і надзвичайно небезпечно. Кожен куток, кожне вікно, кожні двері - це пастка і навіть для добре натренованих військ із гарною підтримкою, відмінною тактикою, зазвичай втрачається 3 солдата з наступу порівняно до 1 солдата захисту. А оскільки Росія не має добре тренованих досвідчених солдатів, і буквально кидає людей в боротьбу, то більшість західних аналітиків вірить, що Росія втрачає усемеро більше солдатів, ніж Україна. У результаті російська армія не може досягти значного прогресу.

Американське CNN пише, що російська армія абсолютно неготова до українського наступу. Про це свідчить не лише критика головного вагнерівця Пригожина, але й сум'яття у Кремлі. Там напередодні такого важливого етапу війни звільнили заступника міністра оборони з матеріально-технічного забезпечення. Натомість в CNN кажуть, що з українського боку було чимало точних артилерійських ударів по важливих російських цілях. А в НАТО запевняють, що Київ вже отримав 98% усієї зброї та амуніції, яку обіцяв альянс.

Річард Ширрефф, генерал, заступник Верховного головнокомандувача об'єднаними збройними силами в Європі 2011-2014рр:

Ми мусимо визнати, що це війна проти нас, фізично вона проходить в Україні, але її розв'язали проти нас в енергетиці, політиці, інформаційному полі. Це війна щодо можливості України бути частиною Заходу, якою вона і є. Отже ми мусимо бути готовими боротися у цій війні якомога краще - підтримувати Україну. Миру в Європі не буде доти, доки путін в Кремлі, Україна перебуватиме у стані війни з Росією навіть якщо зброя затихне, тому що росію переможуть. Україна мусить стати членом НАТО, бо це єдина гарантія безпеки, яка гарантує, що війна не розпочнеться знову.

Експерти сходяться на тому, що початок масштабного наступу - це питання кількох тижнів. І в його очікуванні Київ змушує Москву розпорошувати увагу. Зокрема, британська розвідка говорить про те, що росія зараз вимушена переглянути систему постачання пального через регулярні удари українців по базах зберігання в прикордонних районах.