Сьогодні вже рівно тиждень, як один з найбільших пунктів пропуску на кордоні з Польщею - заблокований. Через страйк польських перевізників робота в Ягодині, що на Волині - паралізована. У чергах з обох боків - сотні фур. На виїзд до Польщі чекають 350 ваговозів, а в Україну не можуть потрапити ще сімсот вантажівок. Водії в заручниках. Люди змушені жити в машинах. Електронна черга завмерла. У ній майже три тисячі машин.

Чи можна проїхати через Ягодин натепер і чим блокада загрожує - як нашим перевізникам, так і в цілому економічній безпеці країни - про це далі.

Антон з Київщини їхав в Нідерланди, але застряг на кордоні на Волині - перед пунктом пропуску "Ягодин".

Антон, далекобійник:

У мене яйця швидко псуються. Я не знаю, що з ними там буде. Ну холодильник працює, установка працює - охолоджує, а що буде - я не знаю. Є якісь терміни доставки. Начебто кажуть, що те, що швидко псується беруть там по кілька машин.

Більшість далекобійників прибули сюди ще тиждень тому. А вже четвертого травня по той бік кордону їхні польські колеги перекрили суміжний з "Ягодином" пункт пропуску "Дорогуськ". Там розпочалася акція протесту з вимогами повернути для українців дозволи на здійснення міжнародних вантажних перевезень. Шофери кажуть, про страйк не знали, та й були записані в електронній черзі.

Антон, далекобійник:

Я просто не знаю, що вони вимагають і що вони перекривають. У нас війна - тяжке становище скрізь. Я із Чернігівщини. Там щоночі обстрілюють. З дому їдеш на нервах і приїжджаєш. А тут приїхали та стоїмо.

Олег, далекобійник:

Я розумію, що там з польської сторони якийсь там страйк і все інше, але ж, що не можна домовиться якось, щоб хоч трохи пропускали ці машини. Це вже взагалі знущання: люди стоять уже тиждень, хтось півтора тижня стоїть. Потік вантажів йде. У нас війна ж.

Страйкарі пропускають лише кілька автівок на годину. Без проблем рухаються фури з "гуманітаркою", пальним та автобуси. Всі решта - стоять. Робота найбільшого вантажного пункту пропуску до Польщі - паралізована.

Роман Колачик, старший офіцер відділу Волинського прикордонного загону:

Транспортні засоби практично не пропускаються. Є певні невдоволення, є накопичення транспортних засобів. Не зважаючи на те, що функціонує "єЧерга", але транспортним засобам доводиться значно більше часу очікувати порівняно зі звичайним режимом роботи пункту пропуску. Черга зараз - по три тисячі вантажних автомобілів зареєстрованих в "єЧерзі".

За тиждень блокади водії почали масово зніматися з електронної черги, бо вона не рухалася. Далекобійники - обурені. Своїх польських колег не розуміють. Стояти без руху, кажуть, не вихід. За простій - великі збитки.

Анатолій, далекобійник:

Я тільки не розумію, що перевізники польські хочуть. Розумієте, там версій дуже багато, дуже. Хоча б у годину пускали там 3-4 машини. І то ми йдемо транзитом по Польщі, нам в принципі дозволи ті не потрібні абсолютно.

Розблокувати "Ягодин" кілька днів тому взялися урядовці. У Мінінфраструктури заявили, що пішли на поступки польським страйкарям і виконали одну з їхніх вимог - дозволили їм заїжджали до нас без дозволів, за це їх, мовляв, не штрафуватимуть. Та ситуація - суттєво не змінилася.

Валентина Черниш, речниця Волинської митниці:

У сім разів пропускна спроможність впала через власне ті протестні настрої й акції, і у результаті у нас накопичилися уже жива черга перед виїздом до Польщі через те, що поруйновані алгоритми електронної черги. Відповідно вже сьогодні тут близько 350 вантажівок, які просто стоять, вони не знають коли вони зможуть потрапити на польську сторону.

Поки поляки протестують, водіїв закликають оминати "Ягодин" й обирати інші переходи. Тим часом страйк у Польщі запланували аж до третього червня. Стільки українські водії кажуть, не протримаються.

Андрій, далекобійник: