І поки щодо нафти в Брюсселі ще обдумують шляхи прикриття лазівок, то для припинення потоку товарів подвійного призначення до рф через треті країни механізм таки передбачили.

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу завтра на неформальній зустрічі у Стокгольмі обговорять 11 пакет санкцій проти росії. Єврокомісія поставила за ціль закрити лазівки, які кремль використовує для обходу санкцій. Про що саме йдеться - розкаже Олена Абрамович.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Одинадцятий санкційний пакет, який цього тижня Єврокомісія дала в роботу Раді Євросоюзу - не схожий на інші. У списки до понад тисячі росіян та 200 російських компаній тепер пропонують додати ще й іноземні. Аби закрити лазівки, яких росія знайшла десятки для обходу західних обмежень.

Про те, через які саме країни рф купує необхідну для воєнного сектору комплектуючі з Європи - уже повідомляли дипломати зі США. У російській військовій техніці на полі бою було виявлено 770 деталей, імпортованих з Євросоюзу до інших країн. Країни Балтії та Польща оприлюднили статистику з митниці, яка свідчить, що потік товарів подвійного призначення з Західної Європи до Казахстану, Киргизстану та Узбекистану зріс, але половина навіть не дійшла до цих країн. Про це йдеться в дослідженні журналістів газети "Financial Times".

Експорт з ЄС на понад 1 мільярд доларів, який потрапив під санкції, зник під час транзиту до економічних партнерів росії. Це потік "примарної торгівлі", який, на думку західних чиновників, допоміг зберегти економіку володимира путіна під час війни.

Йдеться про газові турбіни, паяльники та обладнання для радіомовлення - йдеться в розслідуванні журналістів. Звітували про порушення й уряди - Естонія виявила 1500 випадків обходу санкцій. Нідерланди нещодавно заарештували експортера мікрочіпів до росії, який, за даними Європолу, навмисно вдавав, наче везе їх до інших країн.

Роланд Фроденштайн, Віцепрезидент аналітичного центру GLOBSEC:

Ми бачимо, що росія знайшла безліч шляхів обійти попередні 10 санкційних пакетів. Імпортуючи вироблені в ЄС товари через треті країни, які самі купують ці товари, а потім експортують їх до рф.

Відстежують та передають європейським законодавцям свідчення про обхідні шляхи, якими користується кремль, також низка активістів у різних країнах ЄС. Волонтер громадської організації "Promote Ukraine" Сергій один із таких в Брюсселі. Каже, найбільше фінансової вигоди росія отримує завдяки лазівкам у нафтових санкціях, коли російська нафта у морі перекидається на кораблі інших держав і продається уже як продукт зовсім іншого походження.

Сергій Болгов, аналітик з питань санкцій ГО "Promote Ukraine":

Обсяг експорту російської нафти морем складає біля 3,5 мільйони барелів на день. І близько 2 млн барелів нафтопродуктів. Відповідно, якщо ми вважаємо, що навіть 50% від цього обсягу вдається продати в обхід санкцій і всього з націнкою плюс 5 доларів на барель до цінового обмеження - це близько 14 млн доларів на день. Це вартість 2-3 сучасних російських ракет, якими обстрілюється Україна.

А за рік це тисяча ракет, каже аналітик. Прикрити нафтові схеми він пропонує шляхом заборони так званих STS операцій, тобто перевантаження з судна на судно у морі. Особливо, якщо відбуваються ці перевантаження за участі сірого флоту з кораблів, які не належать до коаліції союзників України.

Сергій Болгов, аналітик з питань санкцій ГО "Promote Ukraine":

Наприклад, дозволити STS операції такими суднами, які керуються компаніями, які зареєстровані в коаліції, яка підтримує санкції, відповідно дає надію, що ці компанії будуть додержуватись, тому що вони несуть відповідальність, або більш жорсткі - повністю їх заборонити, тому що сенсу в цих операціях по-суті немає.

І поки щодо нафти в Брюсселі ще обдумують шляхи прикриття лазівок, то для припинення потоку товарів подвійного призначення до рф через треті країни механізм таки передбачили.

Роланд Фроденштайн, Віцепрезидент аналітичного центру GLOBSEC:

Одинадцятий пакет санкцій має наметі саме закриття цих лазівок. Перш за все буде список товарів, які купуються у ЄС компаніями з третіх країн, і які можуть використовуватися росією у війні проти України, наприклад, напівпровідники, чіпи. Буде також список цих компаній.

Єврокомісія запропонувала двоетапний підхід. Спершу країнам висунуть попередження. І якщо реакції не буде, тоді на порушників накладатимуться санкції. У проєкті санкційного пакета вказані також 7 компаній з Китаю, щодо яких у ЄС можуть застосувати покарання. І в Пекіні уже негативно на це відреагували, проте навіть такий санкційний підхід має слабкі місця.

Сергій Болгов, аналітик з питань санкцій ГО "Promote Ukraine":

Це обмежено ефективний шлях. Тобто, якщо компанія якась виробнича або реально існує на ринку, для неї це може бути суттєво, тому що інші не будуть з нею співпрацювати. Якщо це компанія створена чисто під уникнення санкцій, то зрозуміло, що завтра зʼявиться друга, третя компанія.

Виявляти ці нові компанії та порушення і сигналізувати про них - це чималий шмат роботи. І без допомоги та тиску від громадянського суспільства західні уряди та євроінституції не встигатимуть реагувати вчасно, тож у "Promote Ukraine" закликають усіх охочих доєднуватися до полювання на порушників.

Сергій Болгов, аналітик з питань санкцій ГО "Promote Ukraine":

Кількість секторів економіки, кількість товарних груп, кількість взагалі операцій - це дуже великі масиви даних і відповідно, звісно, тут є куди посилюватись, що досліджувати. Чим більше буде людей до цього процесу залучені, тим краще.

Згідно з даними Євростату, експорт товарів з ЄС до росії знизився удвічі з березня по листопад 2022 року. Водночас до сусідніх з рф країн він на половину збільшився. Саме тому ціллю 11 пакета санкцій поставили закриття лазівок через сусідів. Затвердити його мають у найближчі тижні.