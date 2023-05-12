Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив прохання адвокатів експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі про його звільнення для лікування за кордоном. Про це повідомив міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе.

Сьогодні було опубліковано рішення Страсбурзького суду, згідно з яким засудженому Михайлу Саакашвілі у справі Саакашвілі проти Грузії відмовлено у переведенні до Варшави. Водночас на державу не покладено зобов'язання перевести його до іншого лікувального закладу всередині країни.

Брегадзе також повідомив, що Саакашвілі на даному етапі продовжить лікування у тбіліській клініці "Вівамед", необхідності його переведення в іншу лікарню або повернення до пенітенціарної установи немає.

Юристи Саакашвілі вирішили звернутися до ЄСПЛ після того, як 6 лютого Тбіліський міський суд, а 2 березня Тбіліський апеляційний суд відмовили експрезидентові у відтермінуванні тюремного покарання за станом здоров'я.

У ході понад десяти засідань як свідки виступили лікарі та експерти, у тому числі закордонні, які заявляли про низку ендокринологічних та ментальних захворювань у колишнього глави держави. На думку консиліуму, лікувальний курс, який колишній президент зараз проходить у клініці "Вівамед", недостатній для одужання. Позиція влади Грузії полягає у тому, що Саакашвілі симулює.

Михайла Саакашвілі, який очолював Грузію з 2004 по 2013 рік, у 2018 році був заочно засуджений тбіліським судом до шести років позбавлення волі за організацію побиття спецназом МВС у 2005 році опозиційного депутата та бізнесмена Валерія Гелашвілі.

Саакашвілі, який отримав громадянство України, таємно прибув до Грузії за день до муніципальних виборів у жовтні 2021 року, після чого був заарештований. У в'язниці міста Руставі він розпочав голодування. У зв'язку із погіршенням здоров'я політика перевели до приватної клініки.

У лютому Саакашвілі розповів німецькому виданню Bild про значне погіршення стану свого здоров'я за півтора року, проведені ним у в'язниці у Грузії. За цей час він схуд на 55 кг, отримав ушкодження головного мозку, почав часто втрачати свідомість і став повністю прикутим до ліжка.

Коли я виїжджав із Києва, я важив 120 кілограмів, сьогодні важу 65. У мене жахливий біль у всьому тілі. Я повністю прикутий до ліжка, часто непритомний. Багато хто дивується, як я досі живий. Тому що мій мозок пошкоджено згідно МРТ. Більшість моїх симптомів пов'язані з отруєнням важкими металами. Жодна клініка у Грузії не може це вилікувати. Польський уряд готовий прийняти мене для лікування, але я також можу уявити собі лікування в Шаріте у Берліні, саме там, де лікувався Навальний.

У лютому телеканала CNN опублікував відео з Саакашвілі, який не тримається на ногах.