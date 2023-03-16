Польським медикам дозволили оглянути Саакашвілі [ Редагувати ]
Польські медики отримали дозвіл оглянути ув'язненого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з посиланням на неназваних посадовців ЄС.
Група польських медиків отримала доступ до Саакашвілі. Дати, коли вони поїдуть до Грузії, поки немає.
Журналіст окремо наголосив, що про переведення колишнього президента Грузії на лікування до Польщі чи в іншу країну наразі не йдеться.
Саакашвілі, який отримав громадянство України, таємно прибув до Грузії за день до муніципальних виборів у жовтні 2021 року, після чого був заарештований. У в'язниці міста Руставі він розпочав голодування. У зв'язку із погіршенням здоров'я політика перевели до приватної клініки.
Нещодавно Саакашліві розповів німецькому виданню Bild про значне погіршення стану свого здоров'я за півтора року, проведені ним у в'язниці у Грузії. За цей час він схуд на 55 кг, отримав ушкодження головного мозку, почав часто втрачати свідомість і став повністю прикутим до ліжка.
Коли я виїжджав із Києва, я важив 120 кілограмів, сьогодні важу 65. У мене жахливий біль у всьому тілі. Я повністю прикутий до ліжка, часто непритомний. Багато хто дивується, як я досі живий. Тому що мій мозок пошкоджено згідно МРТ.
Більшість моїх симптомів пов'язані з отруєнням важкими металами. Жодна клініка у Грузії не може це вилікувати. Польський уряд готовий прийняти мене для лікування, але я також можу уявити собі лікування в Шаріте у Берліні, саме там, де лікувався Навальний.
У лютому телеканала CNN опублікував відео з Саакашвілі, який не тримається на ногах.
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