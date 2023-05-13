Успіхи в Бахмуті: експерт озвучив причину прориву ЗСУ [ Редагувати ]
Бахмут - це пастка для російських військ. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
"Це завдяки системності контратак. Це і є наслідком того, що відбувається зараз в районі Бахмуту та скоро буде відбуватись у самому місті. Найкоректніше буде Бахмут називати "пасткою". Це саме пастка для російських військ. Пастка - це його роль і ми бачимо, що він її виконує. Саме він стягнув на себе велику кількість сил та засобів окупантів та не один місяць і не півроку концентрував на собі всю увагу російського командування. Більш того, він змушував російське командування робити помилки саме з урахуванням тих подій, які відбувались у районі Бахмуту", - зазначив Коваленко.
Він додав: "Росіяни продовжують знаходитись у цій пастці досі. Навіть коли ми розпочинаємо не просто контратаки здійснювати, а системні контратаки, які дають результат у вигляді повернення наших позицій. Це багато про що каже. Їм треба тікати, але вони не можуть. Це для них патова ситуація".
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