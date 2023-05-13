Нові поставки зброї з Великобританії - дуже позитивна для України новина, це відкриває багато можливостей. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив кандидат політичних наук, директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко.

"Кожного разу, коли ми чекаємо якусь відповідь кремля, насправді кремлю немає що відповідати. Наступна ескалація, підвищення ставок - це вже, можливо, ядерна якась ескалація. Путін вже настільки використав усі свої інструменти підвищення ставок, що в нього нічого вже не залишилось і це добре. Півроку брати Соледар, більше 9 місяців пересуватись по Бахмуту і не досягти успіху... Про яку відповідь може йти мова?", - зазначив він.

Буряченко додав: "Для нас це дуже позитивна новина, оскільки це дійсно відкриває для нас можливості отримання далекобійної зброї та артилерійської і, відповідно, ракетної".