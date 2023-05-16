На Чернігівщині банда вбила родину киян з 4-річною дитину (відео) [ Редагувати ]
На Чернігівщині банда з трьох людей вбила родину з Києва та їхню чотирирічну дитину. Про це повідомляє ГУНП у Чернігівській області.
14 травня близько півночі до поліції надійшло повідомлення про зникнення сім’ї з Києва. Подружжя - 30-річний чоловік і 28-річна жінка - разом із 4-річним сином поїхало на Чернігівщину для покупки автомобіля, після чого зв’язок з ними обірвався.
Пошуки зниклих безвісти розпочала поліція Чернігівської області.
В одному з сіл Корюківського району поліцейські виявили спалену автівку киян, а за 500 метрів - закопані тіла з ознаками насильницької смерті. На місці злочину криміналісти зібрали низку речових доказів.
Слідчі з'ясували, що подружжя вирішило купити автомобіль у знайомого на Чернігівщині. З собою вони взяли велику суму для покупки та разом із сином вирушили за автівкою.
Знаючи, що кияни везуть з собою гроші, їхній 22-річний знайомий спланував убивство та озброєний напад. У спільники взяв двох мешканців Корюківщини: чолова та жінку.
Зловмисники розстріляли автівку з родиною киян, а потім підпалили її, щоб приховати сліди злочину. Тіла вбитих вони закопали неподалік.
В ході проведення невідкладних обшуків в оселях зловмисників вилучили речові докази.
Фігурантам загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.
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