На Чернігівщині банда з трьох людей вбила родину з Києва та їхню чотирирічну дитину. Про це повідомляє ГУНП у Чернігівській області.

14 травня близько півночі до поліції надійшло повідомлення про зникнення сім’ї з Києва. Подружжя - 30-річний чоловік і 28-річна жінка - разом із 4-річним сином поїхало на Чернігівщину для покупки автомобіля, після чого зв’язок з ними обірвався.

Пошуки зниклих безвісти розпочала поліція Чернігівської області.

В одному з сіл Корюківського району поліцейські виявили спалену автівку киян, а за 500 метрів - закопані тіла з ознаками насильницької смерті. На місці злочину криміналісти зібрали низку речових доказів.

Слідчі з'ясували, що подружжя вирішило купити автомобіль у знайомого на Чернігівщині. З собою вони взяли велику суму для покупки та разом із сином вирушили за автівкою.

Знаючи, що кияни везуть з собою гроші, їхній 22-річний знайомий спланував убивство та озброєний напад. У спільники взяв двох мешканців Корюківщини: чолова та жінку.

Зловмисники розстріляли автівку з родиною киян, а потім підпалили її, щоб приховати сліди злочину. Тіла вбитих вони закопали неподалік.

В ході проведення невідкладних обшуків в оселях зловмисників вилучили речові докази.

Фігурантам загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.