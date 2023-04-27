Президент Південної Кореї у Білому домі заспівав Байдену American Pie (відео) [ Редагувати ]
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заспівав пісню American Pie на державній вечері у Білому домі. Вечеря відбулася після завершення шестиденного візиту південнокорейського лідера до США. Президент Джо Байден запросив Юн Сок Йоля продемонструвати свої співочі таланти (він відомий як шанувальник караоке - ред.) наприкінці вечора.
Ми знаємо, що це одна з ваших улюблених пісень, American Pie.
Виступ південнокорейського лідера а капела викликав бурхливі оплески гостей державної вечері, серед яких була Анджеліна Джолі з 21-річним сином Меддоксом, який навчався у Сеулі.
Після виступу Юн Сок Йоля Байден подарував йому гітару, підписану автором пісні American Pie Доном Макліном. American Pie - фолк-рокова пісня, написана американським автором-виконавцем Доном Макліном для однойменного альбому 1971 року.
Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден заявив, що ядерний удар КНДР по Південній Кореї призведе до знищення правлячого в Пхеньяні режиму.
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