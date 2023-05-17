Командувач угруповання військ "Таврія" бригадного генерала Олександр Тарнавський заявив про те, що російські війська продовжують штурми у районі Авдіївки та Мар'їнки. Проте Сили оборони відбивають атаки та знищують техніку і живу силу ворога. Про це він повідомив у Telegram.

Так, за останню добу окупанти втратили на вказаних напрямках майже роту солдатів вбитими та пораненими.

При цьому підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ протягом доби виконали 1004 вогневі завдання. Українські захисники вели як контрбатарейну боротьбу, так і відпрацьовували по планових цілях, які виявили раніше.

Оборонці знищили 5 складів з боєприпасами російських військ та 21 одиницю техніки окупантів, зокрема: