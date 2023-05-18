За весь час повномасштабного російського вторгнення марганецькі медики не залишили своїх пацієнтів

Майже 10 місяців щоденних обстрілів витримають далеко не всі. Але попри страх за своє життя, втому, понаднормову роботу і небезпеку медики Марганця залишаються на місцях і далі працюють під свист російських снарядів.

Марганець - побите, потрощене, понівечене російськими обстрілами місто. Окупанти чи не щодня гатять по будинках мирних жителів. Застосовують і важку артилерію, і безпілотники. За майже 10 місяців ворожих атак поранено більше 80 жителів. І ось так - під свист снарядів та вибухи - 24 на 7 продовжують працювати медики.

Тетяна Літовченко – медсестра:

Щоб усі були здорові і був мир на землі.

Пані Тетяна у медичній сфері працює пів століття. Каже, жодного разу про свій вибір не пожалкувала, особливо, дорожить своєю професією сьогодні - коли в її руках здоров'я захисників.

Тетяна Літовченко – медсестра:

В мене авганці, АТОвці, чорнобильці, учасники усіх бойових дій.

Медики зізнаються, за життя кожного пацієнта - борються, як наші бійці за перемогу. І це неабияк додає наснаги і сил. Але за рішучими виразами облич лікарів інколи ховається втома від безсонних ночей, понаднормового чергування, а ще біль - біль пацієнтів.

Ольга Бутовичцька - в. о. старшої медсестри неврологічного відділення:

Нерви. Усі ми люди, у кожного своя біда і свій біль, і до всіх потрібен підхід. І до нас теж.

За весь час повномасштабного російського вторгнення марганецькі медики не залишили своїх пацієнтів - розповідає головна медсестра.

Наталія Хлєбнікова - головна медсестра лікарні:

В нашій лікарні, в цей складний час працюють, багато медсестер, які залишилися у місті не поїхали за кордон, не покинули місто наше і надають допомогу мешканцям міста, постраждалим. Працюємо, як то кажуть, у повному режимі.

Та й із медикаментами - кажуть в лікарні - повне забезпечення. Тож як би не було тяжко, скільки б годин не довелося провести на ногах, на чергуваннях - медики Марганця - продовжать рятувати і допомагати.

Олена Дем'янова - медсестра хірургічного відділення: