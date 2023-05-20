Арешт Князєва: як вплине справа на корупцію в Україні [ Редагувати ]
Така швидка реакція антикорупційної системи на справу Князєва - це великий контраст з тим, що ми бачили ще у 2017 році. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла голова комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.
"Ми бачимо, що дуже якісно та швидко зреагувала і антикорупційна система, і судова. І Пленум Верховного Суду вже позбавив пана Князєва посади голови суду і Вища рада правосуддя дала ордер на його арешт. І власне зараз пан Князєв перебуває під запобіжним заходом, накладеним Вищим антикорупційним судом. І така швидка реакція системи - це великий контраст з тим, що ми бачили ще у 2017, коли наприклад пан Насіров намагався сховатись у лікарні Феофанії від обрання йому запобіжного заходу", - зазначила Радіна.
Вона додала: "На щастя, зараз ми маємо зовсім іншу картину. Чи це вже повноцінний сигнал для інших суддів, що система змінилась і хабарництво більше неприйнятне - це хороший сигнал, але ще не достатній. Ми зараз повинні зробити щонайменше дві речі. Перше - повернути обов'язок посадовців, в тому числі суддів подавати електронні декларації (ми зараз працюємо над цим в парламенті) та друге - я думаю, що зараз в парламенті ми маємо переглянути законодавство і позбавити суддів, які є підозрюваними в тяжких злочинах чи обвинувачені права на грошове утримання, коли вони виходять у відставку".
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