Польща передала 40 автомобілів швидкої допомоги для підтримки ЗСУ [ Редагувати ]
Польща завершила навчання майже 200 українських військових парамедиків та передала 40 автомобілів швидкої допомоги з обладнанням для підтримки Збройних сил України під час очікуваного контрнаступу.
Про це Посольство Республіки Польща повідомило в Facebook.
"На прохання президента Володимира Зеленського уряд Матеуша Моравецького передав 40 втомобілів швидкої допомоги з обладнанням для підтримки українських підрозділів під час контрнаступу. 22 травня ми передали Збройним силам України перші 26 машин швидкої допомоги.
Це ще одна велика ініціатива в сфері медичної підтримки, яку останнім часом реалізує уряд Польщі. Минулого тижня закінчилася навчальна місія для майже 200 українських парамедиків із новостворених бригад. Навчання проводять інструктори-рятувальники Групи гуманітарно-медичної допомоги, призначені Канцелярією прем’єр-міністра", - вказано в повідомленні посольства.
"Польща підтримує Україну від початку російської агресії – серед іншого, у сфері медичної допомоги. Наразі було передано велику кількість ліків, перев’язувального матеріалу та медичного обладнання. Польща доставляє також медичне спорядження для бойових підрозділів - особисті аптечки або рюкзаки екстреної допомоги", - зазначило Посольство Польщі.
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