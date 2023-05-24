Стрімінговий сервіс Netflix представив нову функцію, завдяки якій користувачі можуть ділитися паролями від свого облікового запису. Кожен новий учасник коштуватиме додаткові $7,99 на місяць.

Власники стандартного тарифу за $15,49 на місяць можуть додати одного учасника, з яким вони зможуть поділитися паролем, а власники преміум-тарифу - двох учасників, але кожен з них коштує $7,99 на місяць.

Власники базового або стандартного тарифу з рекламою (вартістю відповідно $9,99 та $6,99) не зможуть додати учасника та поділитися з ним паролем.

Нова функція стала доступною у США та Великій Британії (за 4,99 фунта на місяць), до цього її тестували у Канаді, Новій Зеландії, Португалії та Іспанії.

У квітні 2022 року кількість користувачів Netflix скоротилася вперше за десять років, а в компанії заявили, що близько 100 млн людей дивляться Netflix за паролями інших людей. Раніше Netflix повідомив, що набрав 5 млн передплатників бюджетного тарифу та планує запуск півгодинних рекламних роликів.

Нагадаємо, що Netflix пішов з росії через збройне вторгнення в Україну.