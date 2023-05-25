До Польщі прибула нова партія установок HIMARS [ Редагувати ]
У Польщу вчора, 24 травня, прибули ще дві нові установки ракетного комплексу HIMARS зі Сполучених Штатів.
Про це заявив міністр національної оборони та віце-прем'єр уряду країни Маріуш Блащак у Twitter.
"Ще дві пускові установки M142 HIMARS та інші елементи системи PATRIOT/IBCS були доставлені до Польщі. Ці постачання здійснюються в рамках програм Homar та Wisa, які спрямовані на значне посилення польської реактивної артилерії та ППО", - йдеться у повідомленні Блащака у Twitter.
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