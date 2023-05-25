У Польщу вчора, 24 травня, прибули ще дві нові установки ракетного комплексу HIMARS зі Сполучених Штатів.

Про це заявив міністр національної оборони та віце-прем'єр уряду країни Маріуш Блащак у Twitter.

"Ще дві пускові установки M142 HIMARS та інші елементи системи PATRIOT/IBCS були доставлені до Польщі. Ці постачання здійснюються в рамках програм Homar та Wisa, які спрямовані на значне посилення польської реактивної артилерії та ППО", - йдеться у повідомленні Блащака у Twitter.