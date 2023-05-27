У суботу, 27 травня, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна вже почала попередні операції з підготовки до контрнаступу проти російських окупаційних військ. Про це повідомляє The Gardian.

Це (контрнаступ, - ред.) складний процес, який не є питанням одного дня, певної дати або години. Це безперервний процес деокупації, і деякі процеси вже відбуваються, наприклад, руйнування ліній постачання або підрив складів за лінією фронту.

При цьому Подоляк додав, що інтенсивність контрнаступу наростає і займе досить тривалий період часу.

Радник глави ОП припустив, що в міру того, як контрнаступ набирає обертів, відбуватимуться нові вторгнення російських партизанських груп на територію росії, як, наприклад, рейд у Бєлгородській області на початку цього тижня.