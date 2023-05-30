Знущання з мирного населення, до якого вдаються росіяни, демонструє всьому світу, що справу доводиться мати з країною-терористкою. Саме тому країни Європи та США продовжують свою військову та фінансову підтримку. Зокрема, і про це наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко поговорив з Майком Помпео. Держсекретар часів Трампа, витримавши тривалу паузу після відставки, знову з'явився перед камерами. Чому важливо прислухатися до його меседжів щодо України, росії і цієї війни? Відповіді - далі.

Коли після зміни адміністрації і власної відставки Помпео зник з екранів, він, виявляється, тримав Україну у фокусі. Спілкувався і старими контактами, неформально та непублічно цікавився і розвитком ситуації на фронті і - що важливіше - тим, як США ухвалюють рішення, і що на них впливає.

Майк Помпео, Держсекретар США (2018-2021):

Я сам собі обрав місію. Подорожував разом із бізнесменами, які дуже зацікавлені в тому, щоб взяти участь у відновленні України - коли прийде час; із представниками кількох гуманітарних організацій, які працювали на місці, із Самантою Пауер та іншими. Взаємодіяв із двома моїми старими друзями з ЦРУ. Прагнув зустрітися із кимось, з ким я мав справу, коли був держсекретарем.

Пропозицію відвідати Київ Помпео - каже - отримав безпосередньо від Зеленського, якого називає другом. Під час цього візиту із розмов із українцями він зрозумів, чому план путіна провалився, чому такі різні люди об'єдналися для опору Москві.

Майк Помпео, Держсекретар США (2018-2021):

Коли путін звертається до "братніх почуттів" - так нове покоління українців не було частиною СРСР, ніколи не жили при Союзі. Вони ровесники мого сина. Так, їхні батьки, їхні діди й бабусі мають ці спогади, а вони - ні. І тому вся ця риторика з Москви для них взагалі не працює.

Так само Помпео переконаний, що росії більше не вдасться жодна військова операція на українському фронті; мовляв - їм тепер тільки відступати. Оскільки - так - кількість військ не порівняти, але рівень західної підтримки зрівняв потужності двох армій.

Майк Помпео, Держсекретар США (2018-2021):

Ми всі розуміємо різницю в потужностях, але росіяни ніколи вже не досягнуть того, що можна зробити на підтримки американців, союзників та друзів. Я думаю, що українці показали себе краще, ніж будь-хто з нас очікував - і як вони протистояли першим атакам, і наскільки згуртованими були. Все це значно перевищило будь-які наші прогнози і уявлення; та й прогнози будь-кого, щодо розвитку подій на фронті.

Щодо того, як не допустити тепер зниження цієї допомоги - мілітарної і фінансової - то Помпео каже про необхідність буквально щодня переконувати самих американців (і не лише у Вашингтоні, де ухвалюють рішення, а у першу чергу в глибинці) - що підтримка України в їхніх інтересах.

Майк Помпео, Держсекретар США (2018-2021):

Ніхто не знаходить час, щоб сформулювати, чому це важливо для них. Тих, хто в Аризоні. Чи Юті, де я був учора. Пояснити – "чому для вас важлива Україна". Я можу зробити це! Я можу пробитися до людей! Я точно знаю, чому це важливо для кожного американця. Ніхто поки не пояснює чітко, які кінцеві цілі, чому це в інтересах Америки. І не треба говорити – "ми будемо із вами, поки війна не закінчиться"… Треба пообіцяти: "ми дамо вам стільки допомоги і зброї, скільки треба, поки вона не закінчилася".

Помпео поки не береться прогнозувати перспективи щодо НАТО (бо в Альянсі все одно потрібна одностайність щодо розширення). Але, каже, головне, що сталося - у Вашингтоні перестали самі для себе проводити "червоні лінії" і самі ж боятися за них заходити. Адже від підтримки України чи виділення нового типу зброї завжди утримували побоювання: "а як нам не спровокувати путіна", чи "а як нам не кинути Москву в обійми Пекіна"… Але Помпео прогнозує зараз - і це цікавий погляд - що ця "дружба" путіна і Сі зовсім не є міцною, що Піднебесна має власні інтереси і в якийсь момент може навіть атакувати ослаблену війною росію.

Майк Помпео, Держсекретар США (2018-2021):