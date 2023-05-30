На Дніпропетровщині запрацювало перше в області відділення "Хірургії одного дня". Організували його при лікарні в Криворізькому району. Вже провели перші сто операції, після яких пацієнт перебував у медичному закладі максимум добу. Лікарі переконують - таких відділень в Україні більше не знайти. Адже тут хворий отримує консультації, його обстежують, роблять лабораторні дослідження та оперують. І це все - без тривалих очікувань!

Лікар-хірург, а за сумісництвом і завідувач відділення "Хірургії одного дня", демонструє обладнання, що дозволяє вирішити проблеми із судинами. Оперативні втручання проводять без анестезії, а перебування пацієнта в медзакладі звели до мінімуму.

Костянтин - завідувач відділення "Хірургія одного дня":

Судини - це на шкірі ми видаляємо утворення, на слезових оболонках теж різної складності. Вени ми оперуємо, це лазерна венозна апеляція, за допомогою лазеру ми цю вену, завдяки високим температурам вона розпадається і пацієнт через годину може йти додому.

А це вже інша операційна. Тут більш тяжкі хворі, їх лікують під анестезією. Єдине, що незмінне - вже за добу пацієнт покидає лікарню. Це стосується як судинної хірургії, так і офтальмології.

Ірина – офтальмолог:

Виконується інтеровіальне введення препаратів при таких діагнозах, як тромбоз сітківки та ліфенопатія. Також планується розширення діагностичних послуг. Планується придбання томографу, це забьезпечить більш сучасну діагностику.

Анатолій Трофимович має проблеми із зором з дві тисячі чотирнадцятого року. Із лікуванням затягнув. Тож нині майже не бачить. Утім і зараз, навіть попри поважний вік, часу на тривалий лікарняний не має.

Анатолій Базиліков – пацієнт:

Після операційне у 4 міській лікарні там потрібно була 2-3 дні максимум, у новому зорі один день, але це дуже незручно. Далеко.

Тут уже провели понад сто оперативних втручаннь. Відділення "Хірургії одного дня" при Криворізькій лікарні - єдине таке на всю область, розказує медичний директор лікарні.

Олександр - медичний директор лікарні:

Якщо взяти якусь атерому - це потрібно людині йти до сімейного лікаря, вона дає направлення на госпіталізацію, на аналізи і це займає 2-3 дні, а тут все це робиться за день, навіть, менше, за години.

Хірургічні операції безоплатні для пацієнта. Їх покривають за рахунок програми медичних гарантій від Національної служби здоров'я України. Проте відкрити подібне відділення було нелегко, зізнається директор. Відремонтували приміщення та закупили медобладнання - за власні гроші та благодійників. На все пішло близько мільйона гривень. Чимало часу знадобилось, щоб укомплектувати штат.

Олександр - медичний директор лікарні:

Наявний хірург, офтальмолог, стоматолог, ортопед-травмотолог, уролог. Тобто у нас є майже всі лікарі. Для розширення ми ще плануємо залучити щелепно-лицевого хірурга дитячого хірурга і дитячого ортопеда.

В рамках програми хірургії одного дня фахівці застосовують найкращі методики оперативних втручань, а Нацслужба здоров'я їх фінансує. І такі сучасні методики лікування у криворізькому районі хочуть впроваджувати і в інших медзакладах, зокрема у глибинці.

Євген Ситниченко - начальник Криворізької районної військової адміністрації:

Таким чином можна підтримати сільські лікарні, де будуть проводитися незначні операції ось таким от методом - хірургією одного дня. Буде велика підтримка наших лікарень. Ми плануємо започаткувати це і в Апостолівській міській лікарні і у Широківській лікарні.

Щоправда жодних термінів не називають. Адже головне - знайти гроші та фахівців.