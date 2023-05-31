Попри атаку дронів на Москву ЄС має й надалі підтримувати Україну зброєю і якнайшвидше ухвалити спецпроцедури для надання Києву боєприпасів.

Про це повідомляє президент Європейського парламенту Роберти Мецоли в інтерв’ю Deutsche Welle.

За її словами, атаки дронів на Москву, в яких росія звинувачує Україну, в цьому нічого не змінюють, як і те, що надана зброя може потенційно застосовуватися і для ударів по території країни-агресора.

Мецола вважає, що Євросоюз має надавати підтримку Україні, допоки росія не піде з її території.

"Я думаю, що будь-хто, хто наводить цей аргумент, забуває про факт, що росія вторглася в Україну. Це не конфлікт між двома країнами. Це одна країна, яка вторглася в іншу і забрала частину її території. І поки Росія не залишить Україну, ми не збираємося припиняти підтримку України", - сказала президент Європарламенту.

Крім того, Мецола виступає за якнайшвидше схвалення пропозиції Єврокомісії, яка дозволить надавати Україні більше боєприпасів. Вона також виступила за пришвидшену процедуру розгляду цієї пропозиції, без громадських консультацій.