"Атака дронів на Москву": президент Європарламенту зробила заяву [ Редагувати ]
Попри атаку дронів на Москву ЄС має й надалі підтримувати Україну зброєю і якнайшвидше ухвалити спецпроцедури для надання Києву боєприпасів.
Про це повідомляє президент Європейського парламенту Роберти Мецоли в інтерв’ю Deutsche Welle.
За її словами, атаки дронів на Москву, в яких росія звинувачує Україну, в цьому нічого не змінюють, як і те, що надана зброя може потенційно застосовуватися і для ударів по території країни-агресора.
Мецола вважає, що Євросоюз має надавати підтримку Україні, допоки росія не піде з її території.
"Я думаю, що будь-хто, хто наводить цей аргумент, забуває про факт, що росія вторглася в Україну. Це не конфлікт між двома країнами. Це одна країна, яка вторглася в іншу і забрала частину її території. І поки Росія не залишить Україну, ми не збираємося припиняти підтримку України", - сказала президент Європарламенту.
Крім того, Мецола виступає за якнайшвидше схвалення пропозиції Єврокомісії, яка дозволить надавати Україні більше боєприпасів. Вона також виступила за пришвидшену процедуру розгляду цієї пропозиції, без громадських консультацій.
по темі
У вівторок, 30 травня, під москвою, в селі Осташово, сталася пожежа на території заводу з виробництва спиртовмісної фармацевтичної продукції
У москві пролунали вибухи вранці 30 травня. Повідомляють про атаку безпілотників на місто
І хоча нині Грузія проголосила курс на вступ до ЄС та, як і Україна, зазнала від росіян чимало біди, уряд країни знову розвертає воза у бік москви. Які небезпеки становлять загравання з кремлем? Та як їх сприймає народ?
У четвер, 25 травня, Рада ЄС ухвалила постанову, яка продовжує призупинення всіх мит, квот і заходів торгового захисту на український експорт до Євросоюзу
Канада й Велика Британія поповнили санкційні переліки, Сполучені Штати внесли до чорних списків понад сто компаній і фізичних осіб. І заразом - заборонили експорт до росії та Білорусі побутової техніки, телефонів, навіть паперу і фарби.