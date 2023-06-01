"Україна готова до вступу в НАТО": Зеленський про очікування готовності Альянсу [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова стати членом НАТО. Країна чекає, коли Альянс буде готовий прийняти її. Про це повідомляє Newsmaker.
Зеленський на першій прес-конференції після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти сказав:
Україна готова вступити до НАТО, ми чекаємо, коли НАТО буде готовий прийняти Україну. Гарантії безпеки важливі не тільки для України, а й для наших сусідів - для Молдови через агресію росії.
Президент сказав, що радий бути у Молдові. Він наголосив, що приїхати туди було непросто.
За його словами, цей візит - це послання від усіх українців, що наша країна підтримує молдавський народ і готові завжди йти разом - пліч-о-пліч.
Він подякував молдаванам за те, що прийняли всіх українських біженців.
Зеленський також повідомив, що обговорив із президентом Молдови Майєю Санду відносини країн, інфраструктуру, важливі проєкти, які вони завершать у найближчому майбутньому, а також майбутнє у ЄС.
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