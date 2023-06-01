Зернова ініціативна була повністю зупинена, адже російська федерація заблокувала реєстрацію вхідного флоту до всіх портів України. Про це повідомляється у Facebook Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Спільний координаційний центр (СКЦ) в Стамбулі оголосив про неможливість складання інспекційного плану на 1 червня через чергову безпідставну відмову російської делегації реєструвати вхідний флот до участі в ініціативі.

30 й 31 травня росія без жодних пояснень зареєструвала лише 1 вхідне судно на порт "Чорноморськ", тоді, коли інші сторони СКЦ підтвердили до участі в Чорноморській ініціативі 10 суден на три порти.

Наразі в черзі на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікують 50 суден, на які необхідно завантажити 2,4 млн тонн продовольства для світу. Деякі судна очікують на інспекцію вже більше ніж 3 місяці. Це, зі свого боку, 1 млрд збитків, які позначаються на кінцевій вартості продовольства для світу.