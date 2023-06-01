Подолати смугу перешкод, влучити в ціль, продемонструвати тактичні навички та витривалість. Наша знімальна група побувала на тренуванні бійців штурмової бригади "Спартан", новоствореної "Гвардії наступу".

Як відбуваються навчання? Подробиці в сюжеті.

Тренування починаються зі "смуги перешкод". На перший погляд, наче нічого складного, та саме такі вправи показують витривалість бійців. Молодші проходять смугу легко, без напруження, а от старші вояки - трохи повільніше.

Костянтин, боєць штурмової бригади "Спартан":

Фізично важко - 45-й пішов рік, фізично. Але все буде добре!

Павло Поберівський, командир роти:

Незважаючи на вік всі прагнуть добитися результатів хороших. Тренуємося до обіду, 4 години у них заняття. Це може бути медицина, топографія, а після обіду 2 години занять.

Загалом вишкіл триває зо три місяці. За цей час бійці мають навчитися військової медицини, опанувати топографію, тактичну і найголовніше - вогневу підготовку.

Інструктор штурмової бригади "Спартан":

Сьогодні відпрацьовуємо так звану "кваліфікацію" - це вправа навчальних стрільб, у якій військовослужбовці навчаються та тренуються, удосконалюють свої навики щодо роботи зі зброєю у статичних положеннях та у динаміці, тобто русі.

"Барні" до "Гвардії наступу" прийшов після строкової служби. Хлопцеві 21 рік, каже, що вправи зі зброєю важливі, бо дають розуміння бою. Та найголовнішим хлопець вважає інше.

Позивний "Барні", боєць штурмової бригади "Спартан":

Насамперед морально себе підготувати потрібно, щоб це не було важко, а самі стрільби, як то кажуть: тяжко в навчанні, легко в бою. Тож, головне пройти тренування, а там уже все буде зрозуміло.

Трохи важче вправи зі зброєю даються тим, хто до повномасштабного вторгнення не брав до рук зброї. Та запас терпіння в інструкторів, здається, безмежний.

"Алекс" працює інструктором з вогневої підготовки вже пів року. Каже, навчити стріляти можна будь-кого.

Позивний "Алекс", інструктор вогневої підготовки:

Мотивація є, тому що це наша рідна земля. Як у людей мотивація є займатися.

Одним із найстарших бійців "Спартану" та, мабуть, одним із найбільш умотивованих є 53-річний харків'янин "Давід". Від рук рашистів загинули четверо його друзів, а донька під час одного із масованих обстрілів міста зазнала важких поранень.

Позивний "Давід", боєць штурмової бригади "Спартан":

Извините, ранен мой ребенок. Девочке 26 лет. Уже была назначена свадьба, и тут такое. Сами понимаете. Кто-то должен за это ответить!

Злість - це те, що рухає уперед, кажуть хлопці. В кожного з них є щось своє, що треба захистити, не дати сплюндрувати ворогу. Тож, коли справа доходить до стрільб - результати майже у всіх гарні.