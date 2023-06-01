Діти для дітей. Дві сотні циркових виконавців із прифронтових міст виступили перед малечею з родин військовослужбовців Львівщини. Серед глядачів були й ті, чиї батьки загинули на фронті. Підтримати одне одного в непростий час - це найголовніше - кажуть юні артисти.

Щоб виступити на великій сцені, тренувались в укриттях і навіть в онлайн форматі.

15-річний Валерій та 11-річна Ольга. У парі виступають понад 3 роки. Та через війну тренування довелося перервати. У перші місці великої війни - роз'їхались у різні міста.

Та нещодавно Віталій та Ольга відновили тренування у Києві.

Ольга, учасниця заходу:

Наше тіло іноді забуває, як усе працює, тому то дуже складно.

Віталій, учасник заходу:

Важко працювати, коли була велика перерва, але ми вже знаємо, як працювати разом, тому ми швидко згадали, як треба працювати.

7-річна Вероніка свої тренування продовжувала у Запоріжжі, попри часті сирени.

Світлана, тренер та мама Вероніки:

У нас приватний будинок, ми не йдемо до укриття, але йдемо туди, де є 2 стіни. Вона бере кубики й дістає стійки, і займається. Я ж кажу, що діти не відчувають, що це як укриття, що ми десь ховаємось. Для них це нормальна справа: встала, пішла, сіла, робимо.

Не припиняли тренувань і акробатки зі столиці. Займалися навіть у підвалах.

Діана, учасниця заходу:

Ми брали із собою реквізит, стійки брали в маленьке приміщення, там продовжували тренування, щоб не гаяте час.

У залі зібралися діти військових, які зараз на фронті, в полоні чи загинули. Загалом - волонтери запросили понад півтори тисячі гостей.

Серед глядачів і Богдан. Сюди прийшов із мамою. Тато у листопаді загинув боронячи Бахмут.

Ольга, мама Богдана:

Важливо щоб дітки трошки відпочили, щоб емоції відновилися, щоб діти забули. Для дітей стрес, звичайно. Чим далі, тим важче забувати. Дуже важко, я залишилася з 2 дітками сама.

Створити дітям свято та подарувати усмішку - головна мета волонтерів.

Уляна Флишко, співорганізаторка заходу:

Ми мусимо розуміти, що життя триває: ці діти мусять виходити з того стану. Напевно, через такі соціальні заходи, де вони бачать, що є теж сильні однолітки, які приїжджають з тих територій, де є постійно обстріли.

Підтримка вкрай необхідна і нашим захисникам, кажуть артисти.

Вікторія, учасниця заходу:

Їм набагато важче, вони бачать такі жахи на війні, і без цього ніяк. Їм дуже важко, вони там самі без своїх сімей, їх потрібно підтримувати, бо без них не буде і нас.

Найбільше діти мріють про перемогу та той день коли безпечно повернуться додому.

Ольга та Віталій, учасники заходу: