Подоляк заявив про готовність надати гуманітарні коридори для жителів Бєлгородської області [ Редагувати ]
Голова Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна готова надати гуманітарні коридори для жителів Бєлгородської області російської федерації. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.
Безумовно РДК ("російський добровольчий корпус", - ред.) демонструє альтернативну позицію щодо того, як треба ставитися до громадян своєї країни. Все, що сьогодні відбувається в Бєлгородській області, виглядає наступним чином",
За словами радника голови ОП, російські військові не змінюють своєї тактики й все так само ховаються у дворах та будинках місцевих мешканців.
росія розміщує в житлових кварталах свої сили, туди заходять РДК і воюють безпосередньо з військами рф, а росія своїми додатковими військами атакує цивільне населення росії.
Подоляк повідомив, що у зв'язку з ситуацією, що склалась в Бєлгородській області рф, Україна згодна надати місцевим жителям гуманітарні коридори для виходу з зони бойових дій.
Тому, виходячи з гуманістичної складової, РДК говорить, що можуть організувати гуманітарні коридори.... Україна готова надати гуманітарні коридори, якщо це буде потрібно для збереження цивільних громадян росії.
по темі
Прес-секретар диктатора путіна дмитро пєсков заявив, що російський диктатор володимир путін нібито готовий обговорювати варіанти досягнення цілей росії іншими засобами, ніж "військова спецоперація" в Україні
Для захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot. Тільки тоді росіяни втратять можливість залякувати мільйони людей
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна тримає зачиненими двері для переговорів з росією і не збирається розпочинати діалог
Заяви президента України Володимира Зеленського про вступ до НАТО говорять про небажання та нездатність Києва вирішувати "український конфлікт" за столом переговорів", стверджує Пєсков
У четвер, 1 червня, Вища рада правосуддя призначила новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів