Голова Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна готова надати гуманітарні коридори для жителів Бєлгородської області російської федерації. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

Безумовно РДК ("російський добровольчий корпус", - ред.) демонструє альтернативну позицію щодо того, як треба ставитися до громадян своєї країни. Все, що сьогодні відбувається в Бєлгородській області, виглядає наступним чином",

За словами радника голови ОП, російські військові не змінюють своєї тактики й все так само ховаються у дворах та будинках місцевих мешканців.

росія розміщує в житлових кварталах свої сили, туди заходять РДК і воюють безпосередньо з військами рф, а росія своїми додатковими військами атакує цивільне населення росії.

Подоляк повідомив, що у зв'язку з ситуацією, що склалась в Бєлгородській області рф, Україна згодна надати місцевим жителям гуманітарні коридори для виходу з зони бойових дій.