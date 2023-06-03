Влучили між двома двоповерховими житловими будинками: Зеленський про удар по Дніпру [ Редагувати ]
У суботу, 3 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни атакували місто Дніпро.
Дніпро. росіяни атакували місто. Влучили між двома двоповерховими житловими будинками. На жаль, під завалами перебувають люди. Усі служби працюють.
"Укотре росія доводить, що є країною-терористом. За все скоєне проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність", - додав він.
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