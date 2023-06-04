рф у ході своєї повномасштабної війни проти України не змогла досягти жодної з цілей, офіційно заявлених керівником кремля володимиром путіним під час оголошення так званої "спецоперації". Про це заявив перший заступник голови комітету держдуми рф у справах СНД Костянтин Затулін.

Таким чином, у держдумі представник провладної партії "Єдина росія" констатували повний стратегічний провал широкомасштабної військової агресії проти України.

Коли розмова заходить про логіку цієї "спеціальної військової операції". Ви ж розумієте, що вона полягала в тому - якщо я правильно розумію, я не читав цих планів, - вона полягала в тому, що досить швидко, після нашої силової акції, Українська держава розвалюється, і без особливих жертв вдається досягти того, чого не вдалося досягти протягом восьми років, допоки намагалися реалізувати Мінські угоди.

При цьому він наголосив, що "цей план зірвався".

Він просто був нереальний у своїй основі... Отже, зараз ми повинні переходити до іншого плану. Він має бути. І ми по суті до нього переходимо явочним порядком, просто не називаємо цього.

У цьому контексті чиновник нагадав про офіційно заявлені путіним цілі на початку агресії проти України, що кремль називає "СВО": "денацифікація", "демілітаризація", нейтралітет України та "захист жителів" ОРДЛО.