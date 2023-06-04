Росіяни атакували авіабомбами Херсонську область: є поранена [ Редагувати ]
Росіяни авіабомбами зруйнували цивільне приміщення у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки було поранено жінку.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
У селі Веселе Бериславського району керованими авіабомбами окупанти зруйнували приміщення сільськогосподарського підприємства.
Через обстріл 64-річна жінка отримала легкі поранення. Наразі їй надають медичну допомогу.
"Атакували росіяни й Берислав - потрапили на територію заводу", - повідомили в ОВА.
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