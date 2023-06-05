Перші групи українських пілотів вже вирушили на навчання до Британії - Шмигаль [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Україна вже направила до Британії перші групи своїх пілотів. Там вони пройдуть навчання управлінню західними винищувачами.
Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
Глава уряду розповів, що він провів зустріч із міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі. Головними темами стали збройна підтримка, відновлення країни та інтеграція до НАТО.
"Дякував за непохитну підтримку. За лідерство у створенні коаліції винищувачів та за готовність вчити наших пілотів. Перші групи вже відправлені до Британії", - написав Шмигаль.
Він також додав, що ЗСУ на полі бою перебудовуються на стандарти НАТО. Тому на саміті Альянсу, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня, наша країна має почути про майбутнє НАТО.
Шмигаль розповів, що він закликав британського міністра посилити санкції проти росії, зокрема щодо експорту товарів подвійного призначення.
"Вітаємо участь Британії у швидкому відновленні. Зокрема, у відновленні шести мостів у Київській області. Сподіваємося на швидку розробку компенсаційного механізму. росія має заплатити за все зруйноване", - додав прем'єр.
Зазначимо, що Британія наразі не має американських винищувачів F-16, про які просить Україна. При цьому влада країни погодилася навчати українських пілотів.
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