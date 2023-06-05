Apple представила гарнітуру змішаної реальності Vision Pro [ Редагувати ]
Компанія Apple представила гарнітуру змішаної реальності Vision Pro. Це окуляри з доповненою та віртуальною реальністю.
Новий пристрій дає доступ до знайомих програм Apple: "Камера", "Контакти", FaceTime, "Пошта", "Карти" та інші. На віртуальний екран можна виводити кілька програм.
Тім Кук заявив, що Vision Pro змінить те, як спілкуються люди. Керувати пристроєм можна очима, руками або за допомогою Siri. При цьому в гарнітурі будуть видно очі користувача, коли він у режимі доповненої реальності, що дозволить спілкуватися зі співрозмовником та переглядати контент одночасно.
Приховані вони будуть у режимі віртуальної реальності. До окулярів можна підключити Mac та використовувати робочий стіл комп'ютера у віртуальній реальності.
Пристрій автоматично визначає, якщо до користувача в VR підходить людина, і відображає її всередині віртуальної реальності.
Ви зможете спілкуватись за допомогою свого аватара, не показуючи себе в реальному часі. Окуляри створять ваш 3D-аватар за допомогою своїх датчиків.
Тім Кук обіцяє, що окуляри дозволять випробувати новий досвід під час перегляду фільмів або серіалів, перетворивши простір навколо на "екран кінотеатру". Також є режим перегляду 3D.
Окремо компанія рекламує перегляд особистих фото та відео з вашої колекції (окуляри посилять ефект занурення), що дозволить вам пережити важливі моменти з вашого життя (про це була одна з серій серіалу "Чорне дзеркало").
У пристрої встановлено два динаміки, які забезпечують відчуття, що звук йде не з динаміків, а з навколишнього простору.
Час автономної роботи Vision Pro від акумулятора - дві години. Батарея підключається до пристрою за допомогою короткого кабелю (прийдеться класти батарейку в кишеню). Пристрій впізнаватиме власника по сітківці ока.
Коштуватиме Vision Pro від $3499, продажі почнуться на початку 2024 року.
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